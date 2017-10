A német cégek saját 5G hálózatokat építenének ki maguknak

A villamosipari és elektrotechnikai ágazat szakmai képviseleti szervezete, a ZVEI (Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) azzal a kéréssel fordult a német szövetségi távközlési hálózati felügyelethez (Bundesnetzagentur), hogy engedélyezze tagjai számára ipari célú ötödik generációs privát adatátviteli hálózatok telepítését üzemeikben."Nem szeretnénk saját üzemeinkben ipari célokra alkalmazott adatátviteli megoldásainkkal egyetlen hálózati szolgáltató cég infrastruktúrájától sem függővé tenni magunkat" - idézi a ZVEI indoklását a gazdasági magazin.Az ötödik generációs mobil adatátviteli rendszerek adják a hálózatra kapcsolt eszközök és berendezések, a "dolgok internete" (IoT) technológiai gerincét, melynek megléte viszont előfeltétele a negyedik ipari forradalom, vagyis a termelés digitalizációja megvalósításának.A ZVEI a kérelem indoklásában rámutatott a hálózati szolgáltatók által nyújtott adatátviteli lefedettség hiányosságaira egyes régiókban. Egyúttal kételyeinek adott hangot az ipari célokra is alkalmas 5G hálózatok megfelelően gyors kiépítésével kapcsolatban is. A gépek és berendezések vezeték nélküli hálózati kapcsolatához ugyanis teljes szolgáltatói lefedettséget kell biztosítani üzemcsarnokokon belül is. A ZVEI tagvállalatai ezért saját 5G adatátviteli hálózatokat szeretnének létesíteni üzemeiken belül.