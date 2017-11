A vállalati sztorik mozgathatják a tőzsdéket

Mik az előjelek a tőzsdéken?

A múlt heti gyengülés után tegnap már mérsékelten emelkedtek a vezető tengerentúli részvényindexek, nem úgy mint a GE, mely papírjai közel 7 százalékot estek a költségcsökkentési hírekre.

Európában már nem volt ilyen jó a hangulat, a vezető nyugat-európai 0,2 és 0,7 százalék közötti mínuszban zártak. A magyar tőzsdét az OTP 1 százalékos emelkedése sem tudta megmenteni, miután a Mol papírjai 2,4 százalékot veszítettek az értékükből.

A reggeli kereskedésben jellemzően Ázsiában is esnek a tőzsdék, egyrészt a friss kínai ipari termelési, illetve a lakossági fogyasztási adatok bizonytalaníthatták el a befektetőket.

A határidős részvényindexek állása alapján Európában nem várhatunk nagyobb elmozdulásokat nyitáskor.

Mire figyeljünk?

Kedden jön a hét legfontosabb adata, a KSH reggel kilenckor közli a magyar gazdasági növekedés adatát. A második negyedévben 3,2%-kal nőtt a magyar gazdaság, az elemzői várakozások szerint innen gyorsulhat a bővülés a második félévben. A kormány még mindig 4%-os éves növekedést vár összességében, a szakértők véleménye azonban ennél valamivel pesszimistább, a többség a 3,5-4 százalékos sávba várja a harmadik negyedéves és az egész éves növekedést is. A magyar mellett kedden délelőtt érkezik az Eurostat GDP-adata is, vagyis néhány órával a KSH statisztikája után az is kiderül, hogy az európai mezőnyben mire volt elég a növekedésünk. Szintén kedd hajnalban jönnek lényeges kínai adatok, illetve a német Zew indexre is érdemes lesz figyelni. magyar szempontból a GDP mellett az MNB közli reggel legfrissebb statisztikai mérlegét, ami elsősorban azért lesz érdekes, mert az utóbbi hónapokban az uniós programok előfinanszírozása miatt a kincstári egységes számla egyenlege nagyon leapadt, erre utal, hogy az ÁKK megnyomta az állampapír-kibocsátásokat. Most kiderül, hogy ezek nyomán elkezdett-e visszahízni az állomány októberben.