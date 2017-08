A 10 + 1 legijesztőbb jelenség, ami a klímaváltozás miatt történik

1. A hőmérsékletemelkedés világszerte új és újabb rekordokat dönt

2. Nem folyik tudományos vita a klímaváltozás realitásáról

3. A sarkvidéki jég olvadása

4. Az óceánok szintje az elmúlt kétezer év leggyorsabb emelkedését mutatja

Az ezredforduló óta eddig eltelt alig több mint másfél évtized is elég volt arra, hogy szinte az összes hőmérsékleti rekord megdőljön a 21. században. Az emúlt nyár a mérések 1880 óta íródó történetének legmelegebbje volt, a Föld átlaghőmérséklete közel 1 Celsius-fokkal haladta meg a 20. század közepén mért értékeket a NASA és a Nemzeti Éghajlati Adatközpont (NOAA) adatai szerint. 2016 zsinórban a harmadik olyan év volt, amelyben megdőlt a a Föld felszínén mért korábbi globális átlaghőmérsékleti csúcs. Nagyjából az 1950-es évek óta minden kontinensen jelentősen megszaporodott a forró napok száma, míg az átlagnál hűvösebb idő egyre ritkább lett. A NASA alábbi vizualizációja szemléletesen mutatja be a nyomasztó trendet.Különféle tanulmányok szerint a világ tudományos közösségeinek összességében mintegy 97 százaléka gondolja úgy, hogy a globális felmelegedés valóban megtörténik, és hogy a folyamat valószínűleg erősen összefügg az emberi tevékenységgel. Ezzel együtt a klímaváltozást mindössze a harmadik legégetőbb problémának tartja a világ népessége a YouGov kutatása szerint, amelyet - az emberiség legalábbis úgy véli - fontosságban megelőz a nemzetközi terrorizmus, illetve a szegénység is.A pólusok korábban - némi ciklikusságtól eltekintve - többé-kevésbé állandó jágpáncélja 1979 óta évente 3,5-4,1 százalékot veszít területéből. A gleccserek közben szintén visszahúzódóban vannak világszerte, az olyan nagy hegységekben is, mint az Alpok, a Himalája vagy a Sziklás-hegység. 2017 az egymást követő harmadik olan év volt, amikor az Északi-sarkot borító jég kiterjedése rekord mértékben zsugorodott - derül ki az Egyesült Államok Nemzeti Hó és Jég Adatközpontja (NSDIC) és a NASA jelentéséből A folyamat logikus következménye az előbbinek, és jól szemlélteti a klímaváltozás azon tulajdonságát is, miszerint az egyes jelenségek hatásai egymást erősítik. Jelenleg évente mintegy 3,4 milliméterrel emelkedik a tengerszint, a folyamat azonban akár gyorsulhat is. Az olvadás következtében júliusban egy 5800 négyzetkilométer területő hatalmas jégtömb szakadt le az Antarktiszról, annak úgynevezett Larsen C jégselfjéről (a tengerbe nyúló jégplatóról). A jéghegy csaknem négyszer akkora mint London.

Forrás: shutterstock

5. Menekültválság

6. A Föld erőforrásainak túlfogyasztása

Az emberek klímaváltozás hatására történő elvándorlása egyáltalán nem elméleti lehetőség csupán. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint 2008 óta körülbelül 21,5 millió ember hagyta el kényszerűen lakóhelyét a klímaváltozással összefüggő időjárási anomáliák hatására. A klímaváltozás ráadásul ebben az esetben is egyfajta felerősítő hatással bír: a globális felmelegedés által súlyosabban érintett régiókban könnyebben robbannak ki helyi konfliktusok, de az elvándorlás mértékét és embertelen jellegét is fokozza - fogalmaznak.Minden évben eljön a nap, amikor kimondható: az emberiség elhasználta a Föld adott évre - fenntartható fogyasztást feltételezve rendelkezésre álló erőforrásait. Ez 2017-ben minden eddiginél korábban, már augusztus 2-án bekövetkezett, míg az ezredforduló körül még csak valamikor októberben fogyasztottuk túl a bolygó erőforrásait.

Forrás: Global Footprint Network

7. A Nagy-korallzátony kétharmada súlyosan megsérült

Idén áprilisban hozta nyilvánosságra az ausztrál James Cook University kutatásának eredményét, ami azt mutatta, hogy a Nagy-korallzátony kétharmadát súlyosan károsította a korallfehéredés nevű, szintén a klímaváltozás számlájára írt jelenség. Ennek során - számos egyéb ok mellett vélhetőleg elsősorban a tengerfelszín hőmérsékletének emelkedése miatt - a korallal szimbiózisban élő algák kilökődnek a korallból, pigmentsejtjeikkel pedig a korall színét is magukkal viszik. Amennyiben az egysejtű algák hosszabb ideig nem épülnek vissza a korall szöveteibe, a korall - az óceánok táplálékláncának egyik alapvető tagja - elpusztul. A folyamat elvileg nem visszafordíthatatlan, azonban az azt kiváltó globális felmelegedésről ugyanezt már senki nem meri állítani.

Forrás: MTI/EPA/ARC Centre Coral Reef Studies, Ed Roberts

8. Az óceánok savassága napjainkban 26 százalékkal haladja meg az ipari forradalom előtti szintet

9. A mind gyakoribb áradások, árvizek

Az óceánok felszíni vizeinek kémhatása (ph) 0,1-del csökkent, ami azt jelenti, hogy mintegy 26 százalékkal savasabbak, mint az iparosodás kezdetén. Egyben az is valószínűsíthető, hogy a tengerek az elmúlt 300 ezer évben soha, még csak megközelítőleg sem voltak olyan savasak, mint manapság. A jelenség elsődleges oka az emberi szén-dioxid-kibocsátás, amely - kis túlzással - sós szódavizet csinál a gázt elnyelő óceánokból.Az áradás veszélyének kitett emberek száma napjaink 21 milliójáról 2030-ig csaknem megháromszorozódhat - mutatott rá a World Resources Institute tanulmánya. A WRI szerint az árvizek okozta károk és egyéb gazdasági következmények éves költségei a jelenlegi 65 milliárd fontról 340 milliárd fontra emelkedik.

Forrás: MTI/EPA, Dave Hunt

10. Több üvegházhatású gáz van a légkörben, mint bármikor az emberiség történelmében

A globális felmelegedést és az óceánok elsavasodását okozó szén-dioxid légköri koncentrációja először 2015-ben érte el a mérföldkőnek tartott 400 ppm-et ("parts per million", vagyis az atmoszféra minden millió molekulájából több mint 400 a szén-dioxid-molekulák száma). 2016-ban új rekordra emelkedett a koncentráció a Meteorológiai Világszervezet éves üvegházgáz-jelentése szerint.

Forrás: MTI/EPA, Jean-Christophe Both

11. Az évszázad végéig átlagosan 6 Celsius-fokkal emelkedhet a Föld felszíni hőmérséklete

A Föld hőmérséklete addig biztosan tovább emelkedik , amíg az emberiség egyre több üvegházgázt bocsát a légkörbe, és vélhetően egy darabig még azután is, amikor már csökkeni fog a szén-dioxid, metán és egyéb üvegházgázok emissziója. A NASA szerint ennek mértéke a század végéig 2-6 Celsius-fok között alakulhat. A Párizsi Klímaegyezmény, és az abban részt vevő országok célja az, hogy a felmelegedés mértékét legfeljebb 2 Celsius-fokon tartsa a 2100-as évig, ez ennek érdekében tervezett intézkedések azonban valószínűleg nem lesznek elegendőek a cél eléréséhez. Az utóbbi időben több olyan, tudományos műhelyekből származó kutatás is napvilágot látott, amelyek szerint az eddig gondoltnál jóval kevesebb idő, mindössze pár év áll az emberiség rendelkezésére ahhoz, hogy radikálisan csökkentse a légszennyezést és a klímaváltozást előidéző többi tevékenységét.

A fotó és a címlapkép forrása: MTI, Mohai Balázs