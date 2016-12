A befektetés, amin akkor nyersz, ha a hagyományos világ elbukik

Erőgyűjtés és kitörés: júniusban eljött a Bitcoin nagy felezőnapja

A Bitcoin működése A Bitcoin-hálózat fenntartásához, a tranzakciók végrehajtásához és ellenőrzéséhez hatalmas számítási kapacitás szükséges, ezt biztosítják az úgynevezett bányászok. A számítási kapacitásért a bányászok Bitcoinban kapnak fizetséget: amikor sikeresen megoldanak egy bonyolult matematikai problémát, és ezzel létrehoznak egy új Bitcoin-blokkot, akkor 25 Bitcoint kapnak jutalmul. A felezőnapok után (ami nem naptári nap, hanem 210 ezer blokkonként jön el) csak a korábbi jutalom felét kapják meg a bányászok. A feleződés pedig körülbelül szűk négy éves ciklussal tovább fog folytatódni a végtelenségig, pontosabban egészen az utolsó periódusig, amikor blokkonként már csak a decentralizált pénz legkisebb egységét, 0,00000001 új bitcoint fognak kapni. Ezután befejeződik a pénzteremtés, nem keletkezik több bitcoin, de ez majd csak 2140 körül fog bekövetkezni.



Új Bitcoinokat egyedül bányászattal hozhatnak létre, összesen 21 millió Bitcoint lehet kibányászni. Ma 16,1 millió Bitcoin van forgalomban, naponta kb. 3600-at bányásznak ki. A korlátozással a feltalálók célja az volt, hogy az aranyhoz hasonló digitális nyersanyagként értékálló legyen a kriptopénz. Két dolgot találtak ki arra, hogy nehogy túl gyorsan kibányásszák az összes Bitcoint: a felezőnapokat, illetve hogy a bányászok egymással is versenyeznek, így ha sokan bányásznak, akkor nehezebb matematikai feladatokat is kapnak. Fontos összefüggés, hogy minél nagyobb a bányászok számítási kapacitása, annál biztonságosabb is a kriptopénz.

Satoshi Nakamoto, a Bitcoin állítólagos feltalálója vagy ha a legenda nem igaz, akkor az a programozó-csoport, amelyik a kriptopénzek atyját létrehozta, már a kezdetektől az algoritmusba kódolta a Bitcoin felezőnapjait. Amikor egy-egy ilyen nap nagyjából 4 évente eljön, onnantól a Bitcoin hálózat számítási kapacitását adó bányászoknak fizetett jutalom megfeleződik, és onnantól kezdve csak feleannyi Bitcoint tudnak maguknak megteremteni. Hogy megértsük, mi az a felezőnap, először meg kell ismerni a Bitcoin működésétHa megnézzük a bitcoin grafikonját láthatjuk, hogy az árfolyam hónapok óta szépen kirajzolta az egyre magasabb lokális mélypontok sorozatát, az április - május körüli időszakban pedig alacsony forgalom mellett tesztelgette a 470 körüli ellenállást. Mintha a bányászok, készülve a felezésre (ami elméletben duplájára növelné a Bitcoinok árfolyamát), már nem vitték volna piacra a kibányászott Bitcoinjaikat, hanem inkább félretették azokat.Májusban ennek megfelelően meg is indult a kitörés, néhány hét alatt 60 százalékot emelkedett az árfolyam, amit júniusban tovább fűtött a britek népszavazása a Brexitrol, így végül június közepén már 750 dollár környékén járt az árfolyam, ami közel 80 százalékos erősödésnek felelt meg.A gyors emelkedés után természetes túlvetté vált a Bitcoin, aminek következtében újra megjelentek az eladók és az árfolyam visszaesett a 650 dollár körüli szintekre.

Meglopták a Bitcoin-tőzsdét, összeomlott az árfolyam

A Bitcoin is szárnyalni kezdett Trump gyozelmére

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Bitcoin még mindig egy kisérleti fázisú eszköz, ami nem működik tökéletesen, és aminek az ára valamilyen jogi vagy technológiai kockázat aktiválódása esetén bármelyik pillanatban lenullázódhat.Így történt augusztusban, mikor közel 120 ezer Bitcoint, azaz nagyjából 65 millió dollárt loptak el a világ egyik legnagyobb Bitcoin-tőzsdéjétol, a kínai Bitfinextol. Az egyik bizonyíték a támadásra az volt, hogy egy sztenderdizált, biztonságosabb tranzakciós hálózatból (pay to script hash) hirtelen eltűnt nagyjából az utólag elismerthez közeli, 125 ezer darab Bitcoin. Egyébként ilyen, P2SH címeken tárolják a létező Bitcoinok 12,5 százalékát. A Bitfinex leállította a kereskedést, és megerősítette, hogy a tőzsdét meglopták.Késobb rengeteg egyeztetés, elemzés és tárgyalás után a tőzsde úgy döntött, hogy egyelőre arányosan és általánosan az összes ügyfelük között osztják el a kárt, így a pénzük harmadát bukták el a meghackelt Bitcoin-tozsde ügyfelei.Úgy tunik, hogy nemcsak az arany és a svájci frank lehet menekülőeszköz, hanem a Bitcoin is. Trump győzelme hatalmas felfordulást okozott a toke- deviza és nyersanyagpiacokon. Az arany szárnyalt, az amerikai állampapírokat vették, a mexikói peso összeomlott, a dollár pedig nagyot gyengült. Már meglepőbb volt, hogy Trump győzelmének határása a "digitális arany", vagyis a Bitcoin is szárnyalásba kezdett. A Coindesk a világ Bitcoin-tozsdéinek árfolyamából számolt indexe szerint a hajnali, Trump lehetséges győzelméről szóló hírek után a Bitcoin árfolyama: 708 dollárról 744 dollárig emelkedett.Az arannyal ellentétben a Bitcoin árfolyamemelkedése azóta sem állt meg, aminek hátterében például az állhat, hogy a tőkekorlátozások miatt egyre több kínai dönt úgy, hogy jüan helyett Bitcoint használ, ami rendesen felhatja az árát.

Forgatókönyvek a jövőre

Természetesen nem tudjuk megjósolni, hogy tovább emelkedik-e jövore is a Bitcoin ára, de több olyan forgatókönyv is lehet, ami miatt ez elképzelhető.A bankok sokkal gyorsabban kezdik el használni a blockchain technológiát, mit azt korábban hittük: a legnagyobb bankok 15 százaléka már 2017-ben használni fogja a gyakorlatban is. Továbbá az idén több olyan alap is indult, amely a kriptopénzek árfolyamát követi le, így ezután egyre nagyobb összegek mozdulhatnak meg a Bitcoin irányába. Ez pedig azért fontos, mert a hatalmas tőkével rendelkező pénzügyi intézményeknek nem voltak adottak a bitcoin vásárlás jogi és technikai feltételei.Egy másik nem túl valószínu, de azért említésre méltó forgatókönyv, ami jelentosen hatna a Bitcoin árfolyamára, az az eurozóna dezintegrációja, szétesésének elindulása lenne (például az egyik nagy tagállamban populista párt jut hatalomra, amely a fizetési övezetből való kilépést nyíltan is felvetné). A fizetési övezetből való kilépésre felkészülés, előremenekülés jegyében jelentősen növekedhetne a pénzáramlás a Bitcoinba is, mivel az megkerüli a hagyományos pénzügyi csatornákat, ezért egy alternatív értéktárolási formát jelent. Nem veheti el például egyik kormány sem és nem hatnak rá a tőkekorlátozások vagy az esetleges bankbezárások sem.