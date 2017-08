A befektetők önként és dalolva adtak 1,8 milliárd dollárt a Teslának

Bíznak a befektetők a Tesla hosszú távú növekedési sztorijában, sikeresen zárult a vállalat fedezetlen kötvénykibocsátása, 5,3 százalékos kupon mellett 1,8 milliárd dollárt sikerült összegyűjteni Elon Musk vállalatának. A kötvények nyolcéves futamidejűek, a fő aláíró bank a Goldman Sachs volt, az S&P negatív B minősítésbe, míg a Moody's B3-as minősítésbe sorolta a vállalat kötvényeit.Szembetűnő, hogy ilyen alacsony besorolás mellett ennyire könnyedén szerzett forrást a Tesla, ilyenre a dot-com lufi időszakában volt példa, azonban ez a helyzet most más. A Reuters által megkérdezettek szerint a vállalat fundamentumai erősek és nem látnak lufira utaló jeleket. A Tesla egyébként épp a megfelelő időben bocsátotta ki kötvényeit, a Merrill Lynch információi szerint tavaly februárban 10,18 százalékos csúcshozam mellett keltek el a B-besorolású vállalati kötvények, azóta jelentősen megnőtt a kereslet, ami lenyomta a hozamokat. A 10 éves államkötvény hozama 2,19 százalék volt akkor, tehát a Tesla 3,11 százalékpontos hozamprémium mellett bocsátotta ki kötvényeit.A forrásgyűjtésre azért is volt szükség, hogy felgyorsítsák a Model 3 termelését, de az is indokolttá tette a lépést, hogy csak az előző negyedévben 1,2 milliárd dollárt égetett el a vállalat fejlesztésekre. Az eddigi tapasztalatok alapján a befektetőknek nincs oka aggodalomra, a vállalat részvényeinek árfolyama 357 dolláron zárt pénteken, ami közel 1400 százalékos emelkedés a 2010 júniusi kibocsátás óta, amikor 17 dollárért lehetett még Tesla-papírokat vásárolni.