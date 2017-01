A befektetők sem örültek Trump húzásának

Mire figyeljünk?

Trump rendeletben tiltotta meg több muzulmán ország állampolgárainak beutazását az Egyesült Államokba. Az elnöki rendelet értelmében általában is megszigorítják a beutazásokat. Mindez a múlt heti, nem túl erős amerikai GDP adattal együtt ma reggel elbizonytalanította a befektetőket az ázsiai piacokon.Az ausztrál S&P ASX közel 1 százalékot esett, míg a japán és az új-zélandi piac 0,5 százalék körüli leértékelődést produkált. A piacoknak nem kedvezett, hogy a helyi devizák a dollárhoz képest erősödtek, különösen igaz volt az a jelentős export kitettséggel rendelkező japán piacon.Kínában, Hongkongban és Dél-Koreában Holdújév miatt zárva voltak a tőzsdék.A hangulatnak a legfrissebb japán kiskereskedelmi adatok sem kedveztek, a meglévő kiskereskedelmi üzletek forgalma decemberben 2 százalékkal esett vissza, összességében pedig a kiskereskedelmi forgalom 0,6 százalékkal emelkedett év/év alapon.A menekülő eszközök közül több is erőre kapott a mai kereskedésben, jelezve a növekvő befektetői pesszimizmust, az arany árfolyama mintegy 0,5 százalékot erősödött, a japán jen pedig közel 1 százalékot erősödött a dollárral szemben.A hét makroadatok tekintetében igen sűrűnek ígérkezik, az amerikai, a japán és a brit jegybank is kamatdöntő ülést tart, emellett jön a francia és az euróövezeti GDP, az amerikai munkaerőpiaci adatok, a német infláció és sok-sok konjunktúramutató a világból. Kínában csütörtökig a holdújévet ünneplik.