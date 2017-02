A bizonyítás miatt húzódik a legtöbb per, pedig fel is lehet gyorsítani

Mitől előzetes, és mit bizonyít?

Egy építkezésnél például, ahol sürgős intézkedést igényelhet egy hiba javítása, vagy a szerkezet beépítése folytán a (vélt) hibát elfedik, érdemes rögzíteni a vitatott állapotot a későbbi bizonyítás (akár per) megkönnyítése érdekében

A közjegyző ugyan nem dönthet az adott jogvitákban, de az általa elrendelt előzetes bizonyítással nyert bizonyítékot a kérelmező a bíróság előtt peres eljárásban felhasználhatja. Ez a bizonyíték olyan értékű, mintha bírósági eljárásában keletkezett volna.

A bírósági perek egyik legfontosabb része a bizonyítás, de egyes tények, körülmények vagy állapotok múlandóak, így a későbbi felidézhetőségük érdekében fontos azok azonnali dokumentálása. Erre szolgál a közjegyző előtti előzetes bizonyítási eljárás, amely minden esetben segít mérlegelni, hogy érdemes-e egyáltalán bírósági pert indítani, ha pedig a jelek szerint igen, akkor a későbbi pernél nem feltétlenül szükséges a bíróságnak külön bizonyítást elrendelni. Ez lényegesen csökkenti a bizonyítási költségeket, és a per időtartamát is lerövidíti.Az előzetes bizonyítást a jogászok akkor javasolják, ha a bizonyítékok megsemmisülhetnek, megrongálódhatnak, vagy a tények a későbbiekben már egyáltalán nem, esetleg csak nagyon körülményesen lennének igazolhatóak.- tudta meg a Portfolio Máté Viktor közjegyzőtől, aki hozzátette, hogy nem feltétlenül lesz pozitív a kérelmezőnek az eredmény, de annyi haszna mindenképp van, hogy nem indít feleslegesen pert.Tehát egy perelőkészítő, pergyorsító és perelhárító funkcióval egyaránt rendelkező eljárásról van szó, aminek előzetes jellegéből adódik, hogy csak akkor lehet kezdeményezni, ha még nem indult bírósági per az ügyben.

Harc az igazságért: károkozó szomszédok és nem teljesítő alvállalkozók

Igazságügyi szakértő kirendelése kérhető a közjegyzőtől önálló eljárásban is, ha valamilyen tény vagy körülmény megállapításához különleges szakértelemre van szükség. A komplex előzetes bizonyítási eljárással ellentétben itt nem köteles a kérelmező megjelölni az ellenérdekelt felet, ami gyorsítja az eljárást.

kérhető a közjegyzőtől önálló eljárásban is, ha valamilyen tény vagy körülmény megállapításához különleges szakértelemre van szükség. A komplex előzetes bizonyítási eljárással ellentétben itt nem köteles a kérelmező megjelölni az ellenérdekelt felet, ami gyorsítja az eljárást. Ténytanúsítás keretében olyan iratanyag készül, ami bizonyítékul szolgál, tehát pusztán a bizonyíték felvételéről van szó. A közjegyző jogi jelentőségű tényeket - leírás, fénykép, kép- vagy hangfelvétel készítésével - tanúsíthat közhitelesen, közokirati formában.

A szakértő szerint leginkább a nagyobb cégek kezdeményezik, nagy beruházásoknál, főleg építkezéseknél, illetve különböző nem teljesítések esetén. Magánszemélyeknél a szomszédok közötti vitáknál, például a szomszéd által okozott károk, gépkocsival kapcsolatos rongálások esetében gyakori.

Így kell elindítani az eljárást

Az előzetes bizonyítás és az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelmet írásban vagy jegyzőkönyvbe mondva lehet előterjeszteni az illetékes közjegyzőnél. Az eljárásokra bármelyik közjegyző illetékes azok közül, akinek az illetékességi területén

a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye van;

a bizonyítás helye van;

a szakértő által vizsgálandó dolog, ingatlan található.

Igazságügyi szakértő kirendelése esetén a kérelemben fel kell tüntetni a szakértői vizsgálat tárgyát, helyét, és azokat a kérdéseket, amelyekre a szakértői véleményben választ kell adnia. Az előzetes bizonyítás és az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelmet írásban vagy jegyzőkönyvbe mondva lehet előterjeszteni az illetékes közjegyzőnél. Az eljárásokra bármelyik közjegyző illetékes azok közül, akinek az illetékességi területénIgazságügyi szakértő kirendelése esetén a kérelemben fel kell tüntetni a szakértői vizsgálat tárgyát, helyét, és azokat a kérdéseket, amelyekre a szakértői véleményben választ kell adnia.

Hogy néz ki az igazságügyi szakértő kirendelése?

Egy egyszerű gépkocsi-kár esetén például 30-40 ezer forintos költséggel lehet számolni, míg egy speciálisabb ügynél - például ha egy nagy hotelt kell megvizsgálni - akár több millió forintos költségek is előfordulhatnak

A kirendelt szakértőnek 30 napja van elkészíteni a szakvéleményt, egyetlen alkalommal azonban kérheti a határidő meghosszabbítását maximum 30 nappal. Így legfeljebb két hónapot vesz igénybe egy ilyen vélemény elkészülése, de hosszabbítás csak az esetek elenyésző részében fordul elő.

Az előzetes bizonyítás eredményeként születhet szemléről vagy tanúkihallgatásról jegyzőkönyv, amely bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valóságát, de ennek keretében is kirendelhető igazságügyi szakértő, aki szakvéleményt ad az adott kérdésben.Az előzetes bizonyításon túl a feleknek a következőkre is lehetőségük van:Az előzetes bizonyítás - ahogy a fenti két lehetőség is - mindenkinek elérhető, magánszemélyek és vállalkozások egyaránt kérelmezhetik.Ilyenkor gyakran műszaki vagy épületgépészeti szakértő bevonásával kell az ügyben döntést hozni. Ha igazságügyi szakértő kirendelését kérik, a szakértő személyéről a közjegyző határoz, nem a kérelmező, ezért teljesen független az eljárás és a szakértői vélemény.Az eljárás azzal indul, hogy az ügyfél előterjeszti a kérelmet, majd a közjegyző határozatot hoz arról, hogy a kérelmező előlegezze meg a közjegyzőnél az eljárási díjat és a bizonyítás költségeit, miután szakértői becslés alapján egy hozzávetőleges limitösszeget állapítanak meg. A díj megfizetése után, kirendelik a szakértőt, amiről az ügyfél is tájékoztatást kap, ahogy a további teendőkről is.A fizetendő összeg attól függ többek között, hogy pontosan mire irányul az eljárás, és hány munkaórát tölt vele a szakértő.- tette hozzá Máté Viktor.A szakértői véleményt a kérelmező a közjegyzőtől fogja megkapni, miután az elkészült.Magát a szakvéleményt is lehet támadni, hiszen a bizonyítékok szabad mérlegelése fennáll, ami azt jelenti, hogy kirendelhetnek másik szakértőt az ellenérdekű fél kérésére, akár többször is, de legfeljebb plusz egy szakértő megkérdezése számít tipikusnak.