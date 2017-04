A BMW lehet a következő, amit lenyom a Tesla

Drága volt, most is az

Tőzsdei pályafutását 2010-ben kezdte a Tesla, akkor még csak 2 milliárd dollárt ért, sokan már azt is sokallták egy olyan cégtől, amelyik a nagy autógyártókkal összehasonlítva kevés járművet ad el, ráadásul veszteséges. A helyzet azóta annyiban változott, hogy összehasonlítva a nagy gyártókkal a Tesla még mindig relatíve kevés autót ad el (azok viszont mind kizárólag elektromos hajtásúak), viszont bizonyította, hogy életképes, ráadásul nincs még egy olyan cég, amelyiknek az autói körül olyan hype lenne, mint a Tesla. Tavaly pedig összebútorozott a Tesla Elon Musk másik cégével, a napenergiában utazó SolarCity-vel, és most már elektromos autóból, áramtároló akkumulátorból és napelemből álló komplex rendszert kínál, ezt ma nem sokan tudják utána csinálni. És, ha ez még nem lenne elég, a Tesla már most is egy olyan nagy autóflottával rendelkezik, amelyik részben önvezető, ez pedig elképesztő versenyelőnyt jelent a versenytársakkal szemben. A cég viszont továbbra is veszteséges, ezért sokan most is őrülten drágának tartják a Teslát.A történet elején érdemes leszögeznünk, hogy mi most a Tesla, mint autógyártó. A csupasz számok alapján egy olyan cég, amely tavaly 76 ezer darab autót adott el (annyit, amennyit a Volkswagen kevesebb mint három nap alatt értékesít), 7 milliárd dollár árbevételt és 675 millió dollár veszteség ért el.

Sorra nyomja le a többieket

Nissan

A japán autógyártó legutóbb éves szinten 5,4 millió járművet adott el, 101,5 milliárd dollár árbevételt és 4,4 milliárd dollár profitot ért el. 2010-ben a Nissan több mint 15-ször annyit ért. mint a Tesla, és bár a Nissan kapitalizációja érdemben nem tér el az akkoritól, időközben a Tesla felnőtt, most már az amerikai cég ér közel 30 százalékkal többet.

FiatChrysler

Az európai/amerikai gyártó tavaly 4,7 millió járművet értékesített, 122,8 milliárd dollár árbevételt és 2 milliárd dollár adózott eredményt ért el. A Tesla indulásakor a FiatChrysler még hatszor akkora volt, mint a Tesla, 2013 májusában lett drágább a Tesla, mostanra a FiatChrysler már csak negyedannyit ér, mint az amerikai autógyártó.

Renault

A Renault csoport tavaly 3,2 millió járművet értékesített, 57 milliárd dollár árbevételt és 3,8 milliárd dollár profitot ért el. 2010-ben még 5,5-ször annyit ért a Renault, mint a Tesla, aztán évekig fej-fej mellett haladt a piaci értékük, mostanra a Renault már csak fele annyit ér, mint a Tesla.

PSA

A Peugeot/Citroen csoport tavaly 60 milliárd dollár árbevételt és 1,9 milliárd dollár profitot ért el, világszerte 3,15 millió járművet adott el. A PSA 2010-ben még háromszor akkora volt, mint a Tesla, 2012-ben fordult a kocka, és most már a Tesla több mint háromszor akkora, mint a francia autógyártó.

Suzuki

A 2016 márciussal végződő pénzügyi évben a Suzuki közel 3 millió autót (és 1,5 millió motorkerékpárt) adott el, 26,5 milliárd dollár árbevételt és közel 1 milliárd dollár profitot ért el. 2010-ben a Suzuki 5,5-ször akkora volt, mint a Tesla, 2013 júliusban azonban már a Tesla ért többet, most pedig már a Tesla piaci kapitalizációja 2,5-ször akkora, mint a japán autógyártóé.

Felkészül: BMW, Honda

Mostanra a Tesla piaci értéke megközelítette a BMW és a Honda kapitalizációját, a Hondáéhoz még nagyjából 1,5, a BMW értékéhez még nagyjából 6 milliárd dollár hiányzik, miközben ez a két gyártó is jóval nagyobb, mint a Tesla, a BMW tavaly 2,37 millió autót adott el, árbevétele 104, profitja pedig 7,6 milliárd dollár volt, a Honda legutóbbi pénzügyi évben 3,6 millió autót adott el 121,6 milliárd dollár árbevételt és 2,9 milliárd dollár profitot ért el.