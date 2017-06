A cseheket már lenyomtuk, az osztrákok és a lengyelek még nagyon messze vannak

Az elmúlt hónapokban élénkül a régiós tőzsdéken a forgalom, bár a teljes képhez hozzátartozik, hogy a legtöbb tőzsdén a válság előtti szinttől jóval elmaradnak a forgalmi adatok

Az egyetlen olyan tőzsde, amelynek nem esett össze masszívan a forgalma az a lengyel volt. Míg a cseh tőzsde a válság előtt az egyik legfontosabb régiós börze volt, mostanra gyakorlatilag teljesen elveszítette jelentőségét és az elmúlt hónapokban már a magyar tőzsdei forgalom is a prágai felett alakult

Májusban a cseh tőzsde kivételével minden régiós tőzsdén emelkedett a forgalom euróban számolva, a román és a bécsi tőzsdén közel duplájára emelkedett a forgalom, míg a BÉT-en euróban harmadával, forintban számolva pedig 44 százalékkal nőtt a forgalom.

Az elmúlt években egymástól nagyon különböző pályákat jártak be a régiós tőzsdék, a válság előtt kiemelkedőek voltak a tőzsdei forgalmak, ahhoz képest viszont szinte mindegyik tőzsdén nagy visszaesést láttunk 2008, 2009-ben. Míg például a lengyel tőzsdén évekig magasan maradt a tőzsdei forgalom és ezzel megelőzve az osztrák piacot is a régiónk legfontosabb részvénypiaca lett, addig az osztrák részvénypiac forgalma hatalmasat zuhant, de ugyanez igaz a cseh részvénypiacra is, amely mostanra teljesen elveszítette a jelentőségét. 2008 és 2010 között több olyan hónap is volt, amikor extra sztoriknak köszönhetően a magyar tőzsdei forgalom relatíve közel került az osztrák vagy akár a lengyel piacéhoz is, aztán azonban a BÉT-en is jött a lejtmenet. A nagy hazai tőzsdei cégek működési környezetének drasztikus romlása miatt estek az árfolyamok és ezzel együtt a forgalom is, de összességében a bróker botrányok, a hazai magánnyugdíj szektor beszántása és a sikertelen és kevés számú részvénykibocsátás is hozzájárult ahhoz, hogy a befektetők érdeklődése jelentősen csökkenjen a magyar tőzsde iránt.Voltak extra események a tőzsdéken, mint például a Mol és az OMV felvásárlási csatája, amely repítette a részvények forgalmát, de az OTP-részvények árfolyama is magasan állt akkoriban, magas forgalommal párosulva. A lengyel részvénypiac magas forgalma részben annak köszönhető, hogy számtalan részvénykibocsátás volt az elmúlt években, amely fenntartotta a befektetők érdeklődését, ráadásul a lengyel magánnyugdíjpénztárak is tartósan magas keresletet biztosítottak a lengyel részvények iránt. Az osztrák piacon a forgalom visszaesését nagyrészt az magyarázza, hogy a nagyágyúk, mint például az OMV, Raiffeisen vagy az Erste árfolyama, kapitalizációja és ezzel párhuzamosan a részvénypiaci forgalma is nagyot esett.Az utóbbi néhány hónapban a varsói, budapesti, bécsi, de még a román tőzsdén is egy emelkedő trend látható a forgalmi adatokban, ami egyrészt a kedvező nemzetközi befektetői hangulattal magyarázható, aminek hatására a régiós tőzsdei vállalatok részvényeinek árfolyama és ezzel együtt a forgalma is emelkedett. Az osztrák tőzsdén a forgalom emelkedése a nagypapíroknak, így az OMV-nek az Erstének és a Raiffeseinnek tudható be. A magyar tőzsdén az OTP a Richter és a Mol is szárnyal, a román tőzsdén pedig az a sztori, hogy a külföldi befektetők érdeklődése a vonzó árazások, a várható részvénykibocsátások és a korábbi lengyel tőzsde elnök vezetésével megvalósított tőzsdefejlesztésnek köszönhetően élénkül. A régió két nagyobb tőzsdéjén a varsóin és a bécsin tavaly májusban volt a fordulópont, azóta meredeken emelkedik a tőzsdei forgalom, de a BÉT részvényforgalma is szépen kúszik felfelé, már hónapok óta magasabb, mint a prágai tőzsdei forgalom.

Ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen trendek zajlanak az általunk vizsgált hat régiós részvénypiacon, érdemes megnézni az összesített forgalmi adatokat, ebből látszik az, hogy az elmúlt hónapok forgalom bővülése ellenére a havi forgalmak még mindig jóval elmaradnak a válság előtti szintektől. Míg 2008 elején több, mint 23 milliárd euró volt a havi forgalom, egy évvel később kevesebb, mint hétmilliárd euró volt, 2011 és 2015 között alacsony szinten 6-9 milliárd euró között stabilizálódott a forgalom és az utóbbi hónapok élénkülésének köszönhetően mostanra újra 10 milliárd euró közelébe emelkedett a hat tőzsde összesített forgalma.

Némileg torzítja a képet az, hogy a különböző tőzsdéken eltérő az egyes hónapokban a kereskedési napok száma, ezért ha pontosabb képet szeretnénk kapni, akkor érdemes a napi forgalmi adatokat is megvizsgálni.

Amennyiben a kereskedési napokra eső forgalmat vesszük alapul, akkor pontosabb képet kapunk arról, hogy például idén májusban vagy az idei év első öt hónapjában hogyan változott a régiós tőzsdék forgalma év/év alapon. Az idei év első öt hónapját a tavalyi év első öt hónapjához viszonyítva a varsói tőzsdén emelkedett a legnagyobb mértékben a forgalom, 53 százalékkal, míg a régiós tőzsdék között a magyar tőzsdén közel stagnálást látunk. Az idei májusi adatokat a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva a bukaresti tőzsdén látunk kiemelkedő értéket, ez részben a bázishatásnak is betudható, hiszen egy évvel ezelőtt még jóval alacsonyabb volt a forgalom a román tőzsdén, mint most. A bécsi és a varsói tőzsdén azonban a bázis alapvetően is magas, ennek ellenére jelentős forgalomnövekedés volt tapasztalható, ami a világ nagy tőzsdéin is tapasztalható optimizmussal magyarázható.

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a FESE euróban adja meg a régiós tőzsdék forgalmát így a devizahatások is torzíthatják az adatokat.