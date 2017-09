Emelkedik a közműcégek árfolyama 2017.09.07 09:16

Két hír is emeli ma az RWE árfolyamát, egyrészt a Deutsche Bank 22-ről 25 euróra emelte az RWE-célárát, az új célár 17 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam, másrészt spanyol lapértesülés szerint a spanyol Iberdrola részesedést szerezne az RWE leánycégében, az Innogyban. Az Innogyt tavaly áprilisban hozták létre, abban a cégben vonták össze az RWE megújuló energiával foglalkozó részlegeit, de ebben kapott helyet a hálózati infrastruktúra és a lakossági üzletág is. Az Iberdrola az elmúlt időszakban az Egyesült Államokban és Ausztráliában vizsgálta meg az akvizíciós lehetőségeket, de bennfentesek szerint most újra Európában tervez felvásárlásokat, a spanyol cég vezetné az iparág európai konszolidációját. A hírekre az Innogy árfolyama 2,6, az RWE árfolyama 3,2 százalékot emelkedett, és magával húzta az E.ON-t is, amelynek az árfolyama 1,6 százalékot emelkedett.