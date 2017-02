A Durex gyártója beszáll a bébiétel-bizniszbe

A bejelentés szerint a Durex óvszert is gyártó Reckitt 90 dollárt fizet készpénzben minden egyes Mead Johnson részvényért, vagyis közel 30 százalékkal többet, mint ahol a bébiételgyártó árfolyama zárt múlt szerdán, egy nappal azelőtt, hogy a Reckitt közölte volna, érdemi tárgyalásokat folytat a Mead Johnson felvásárlásáról.A 90 dolláros részvényenkénti árfolyammal számolva a Reckitt ugyan 16,6 milliárd dollárét vásárolja fel a Mead Johnsont, viszont annak adósságállományát is figyelembe véve a tranzakció értéke közel 17,9 milliárd dollár.A felvásárlás sokakat meglephetett, ugyanis a Mead Johnsonra már régóta úgy tekintettek, mint a Danone vagy a Nestle potenciális felvásárlási célpontjára, de a Reckitt szóba sem került, mivel soha nem volt jelen a bébiétel piacon.A bejelentést követően a Reckitt árfolyama 2 százalékot esett a londoni tőzsdén, míg a Mead Johnson árfolyama több mint 5 százalékot erősödött New Yorkban.