A fejlődő piacokon lehet most sokat keresni

Mohamed El-Erian 1958-ben született New Yorkban, de szülei egyiptomiak voltak. Apja Egyiptomot képviselte az ENSZ-ben, majd az afrikai ország svájci és francia nagykövete lett. Fiatalkorát ezért nagyrészt Egyiptomban és Európában töltötte, ennek köszönhetően pedig folyékonyan beszél arabul, angolul és franciául. Később az IMF-hez került Washingtonba, ahol 15 évet töltött, majd a londoni Salomon Smith Barney/Citigroup ügyvezető igazgatója lett.A megközelítőleg 1200 milliárd dollárt, és a világ legnagyobb kötvényalapját is kezelő Pacific Investment Management portfólió menedzsment és befektetési stratégiai csoportjához 1999-ben csatlakozott, ám 2005-ben a Harvard Egyetem, illetve alapítvány vagyonát kezelő Harvard Management Company elnök-vezérigazgatója lett. A Bill Gross által alapított Pimco-hoz 2007-ben került vissza, ám ezúttal a vezérigazgatói és befektetési igazgatói posztra. Mohamed El-Erian és Bill Gross együtt dolgozták ki a piacok jövőjével kapcsolatos új normál elméletüket, amely lassabb növekedést és alacsonyabb hozamokat valószínűsít a következő időszakra. El-Erian 2014-ben távozott a Pimco-tól, most pedig az Allianz vezető gazdasági tanácsadója.El-Erian rendszeresen publikál a legismertebb gazdasági lapokban, nyilatkozik rádióknak, televízióknak. Írt egy könyvet is When Markets Collide címmel, ami bestseller lett és számos díjat is besöpört. Emellett több bizottság munkájában is részt vesz, például az USA pénzügyminisztériumának egyik tanácsadói bizottságában.