A Ferrari duplázni akarja a profitot, jönnek a Ferrari-terepjárók?

Sergio Marchionne 2014-ben vette át az olasz gyártó vezérigazgatói pozícióját, aki folyamatosan növelte az értékesítési darabszámot, akkor még az éves 7000 darab autó értékesítése volt a cél, idén már 8400 darabos értékesítést várnak, 2019-ben pedig 9000 Ferrarit szeretnének eladni. Mindezt úgy, hogy a márka megőrizze presztízsét.A feladat eddig sikerült, mivel az értékesítési számokat több limitált szériával segítették feljebb, például a 2,1 millió dolláros LaFerrari Aperta-val. A jövőben a hibrid modellek hozhatnak új vásárlókat, a technológia azért is fontos, mert a 10 000 darabos éves értékesítési darabszám felett már szigorúbb környezetvédelmi szabályozások vonatkoznak a gyártókra.

LaFerrari Aperta, forrás: Shutterstock.com

Az új modellről egyelőre nem sokat tudni, lehet hogy kétajtós lesz, lehet hogy négy. Még egy nagy Ferrari is szóba jöhet, egy "családi" Ferrari, ami akár SUV is lehet, azonban az biztos, hogy négyüléses lesz. A fő célpiac Ázsia, azon belül is Kína, ahol az új modelltől közel 2000 autó értékesítését várják névtelenséget kérő források szerint. A végső döntés tehát még nem született meg, de az biztos, hogy a gyártó nem szeretne beállni a Bentley, Lamborghini, Maserati mögé, ezért valami nagy dobást várhatunk a vállalattól, amivel egy új célpiacra tör majd be.A Ferrari holnap teszi közzé második negyedéves számait, idén egymilliárd eurós EBIT-et érhetnek el, amit öt éven belül szeretnének megduplázni. A részvények árfolyama idén eddig 66 százalékot emelkedett, csak ma több mint három százalékot. Ez részben a mai híreknek tudható be, illetve az optimista várakozásoknak a holnapi gyorsjelentés előtt.