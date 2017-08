A filmüzlet lesz az Apple következő nagy dobása?

Az indiai filmes cégnél éppen egy reorganizáció zajlik, így került a fókuszba egy teljes film-és zenegyűjtemény eladása. A New York-i tőzsdén jegyzett anyavállalata, az Eros International feldarabolásra készül, az év végéig tőzsdére vinné és ezzel leválasztaná egyik leányvállalatát, az Eros International Mediát. A vállalatnál 2005 óta problémák vannak, a befektetők idegesek, a menedzsment rossz irányítása, a nem transzparens tranzakciók és a pénzügyi szabálytalanságok miatt.Az Eros indiai érdekeltsége több mint 3000 indiai filmmel rendelkezik, ami a legnagyobb gyűjtemény az országban és mivel a vállalatnak hosszú távra szóló jogai vannak, így versenytárs nem igazán tud labdába rúgni az országban, ami a premiereket illeti. A verseny pedig erős a streaming zene-és videószolgáltatásban, amibe a médiacégek, a nagy szórakoztatóipari konglomerátumok, de még a távközlési vállalatok is beszálltak.A híreszteléseket egyelőre egyik érintett sem erősítette meg, de szakértők szerint mind az Apple, mind az Amazon, mint a Netflix számára lenne értelme, hiszen növelhetnék a felhasználóik számát. Az Erosnak pedig problémái vannak a likviditással, így a cégnek is jól jönne az eladásból befolyó pénz.Az indiai piac láthatóan az érdeklődés középpontjába került mostanában a nagy nemzetközi szereplőknél. A Netflix belépését követően az Amazon agresszív tartalomvásárlásokba kezdett és nagy összegeket fordított arra, hogy saját filmeket és helyi televíziós show-kat gyártson a helyi közönségnek. Az Apple-nek pedig eddig nem igazán sikerült az indiai piacon teret nyernie az erős versenyben.