A franciák már nagyon szeretnék nyélbe ütni az Opel-üzletet

A jelek szerint sínen van az Opel felvásárlása a francia PSA Group által, legalábbis erre utal, hogy a francia gazdasági miniszter szerint egy sor fontos kérdésről már sikerült megállapodni. A Reuters arról is beszámolt, hogy a PSA szerint 1,5-2 milliárd eurónyi szinergia rejlene a tervezett felvásárlásban. A hírügynökség forrása szerint a megtakarítás elsősorban a két autógyár fejlesztési részlegének összehangolásából és a közös beszerzésekből erednének.A PSA Group a múlt héten erősítette meg hivatalosan is, hogy tárgyalásokat folytat az amerikai General Motors képviselőivel az Opel esetleges felvásárlásáról. Az üzlettel Európa második legnagyobb autógyára jöhetne létre a Volkswagen után.A Reuters forrásai szerint a két autógyártó már márciusban szeretné hivatalosan bejelenteni a megkötött üzletet, azonban a politikusok és szakszervezeti vezetők ellenállásán ez még megbukhat, sokan féltik ugyanis az Opel európai munkavállalóit. Ez Németország és Franciaország mellett Nagy-Britanniát is érintheti a Vauxhall miatt. Ezzel kapcsolatos hír, hogy szerda délután Theresa May brit kormányfő tárgyal majd a PSA Group vezérigazgatójával.