A Google őrült ötlettel állt elő, hogy megmentse a világot

Köztudott, hogy a Google a szívén viseli az emberiség (és a saját pénztárcája) sorsát. Egy külön részleg, a félig-meddig titkos projekteket futtató Google X foglalkozik a futurisztikus fejlesztésekért, amik egyelőre csak a pénzt viszi, de bármelyikből lehet a "következő nagy dobás", ami megalapozza a jövő profitját.A Google X divízió olyan projektekért felel, mint az önvezető autók, a drónok, a hőlégballonból szórt internet, a mesterséges intelligencia, vagy a rákkutatás. Most egy új területbe fognak bele. Egy olyan rendszer kifejlesztésébe, ami képes tárolni a megújuló energiát, ami nem kerül azonnal felhasználásra és így egyébként el lenne pazarolva. A Google megoldása bárhol tárolható, tartósabb, mint a lítium-ion és az ára is versenyképes a piacon - mondják a Google X vezetői, aki több ezer milliárdos üzletet látnak a klímaváltozásban. "Malta" kódnév alatt futó projekten, ami sóval próbálja meg megoldani az energiatárolást, egyelőre 10-nél kevesebb kutató dolgozik és egy teljesen lecsupaszított prototípust tesztelnek. Egyelőre még nem hivatalos Google-X-projekt, partnereket keresnek hozzá, hogy megépítsék és elindítsák a hálózatot kereskedelmi céllal. A várakozások szerint olyan cégekkel állhat össze, mint a Siemens, az ABB, vagy a General Electric.A Google egy jelentős piacra léphet be ezzel. A megújuló energia tárolására a Bloomberg várakozásai szerint beruházásokra 2024-ig több mint 40 milliárd dollárt költhetnek a szektorban. Idén az eltárolt energia 790 megawatt lehet, de a teljes kapacitás 45 gigawattra emelkedhet hét év leforgása alatt.A megújuló energia elterjedését nagyban akadályozza, hogy a nap-és szélenergia időszakos, miközben a versenytárs szén-olaj-és földgázerőművek termelése sokkal kiszámíthatóbb. Csak az idei első félévben Kalifornia 300 ezer megawattnyi, szél-és naperőművek által termelt energiát "dobott ki", mert nincsenek jó tárolási lehetőségek. a becslések szerint Németországban 2015-ben a megtermelt szélenergia 4 százalékát, Kínában pedig több mint a 17 százalékát pazarolták el.A Bloomberg által látott tervek szerint a rendszer úgy néz ki, mint egy miniatűr erőmű, négy hengeres tartályból áll, amit vezetékek kapcsolnak egy hőszivattyúhoz. Bármekkora méretben fel lehet építeni, elfér akár egy nagyobb garázsban, vagy egy nagy hagyományos erőműben. Két tartály sóval van töltve, a másik kettő pedig valamiféle fagyálló folyadékkal. Elektromosság formájában jut az energiához, amit forró és hideg levegővé alakít. A forró levegő felmelegíti a sót, a só pedig sokáig tartja veszteség nélkül a hőt, a hideg lehűti a fagyállót és kicsit úgy működik, mint egy hűtő. A visszaalakítást pedig egy repülőgép hajtóművéhez lehetne hasonlítani. A hideg és a forró levegő találkozása erőteljes széllökéseket okoz, amelyek meghajtanak egy turbinát, ezzel elektromosságot termelve, amikor a hálózatnak szüksége van rá.

Ez a fajta megoldás már korában is felmerült, mert költséghatékony is, hiszen nem kellenek hozzá olyan különleges anyagok, mint a kerámia, vagy az acél. A termodinamika törvényei pedig mindig működnek. A trükk az, hogy meg kell találni a megfelelő hőmérsékletet és olcsó anyagokkal kell dolgozni.Pontos számokat nem közölt a Google arról, hogy mennyire olcsó ez a technológia, de a sóval töltött tartályok valószínűleg sokkal olcsóbbak, mint a lítium-ion akkumulátorok, így bőven versenyképesek lehetnek a piacon. Bár tény, hogy a lítium-ion akkumulátorok ára rohamosan esik, az olcsó olaj-és földgáz számos, az alternatív energiával kísérletező vállalatot tett tönkre.Ráadásul mint minden fejlődő technológiának, a Google-nek is számos kihívással kell szembenéznie, kezdve a megtérüléssel, valószínűleg évekbe telik, mire értelmezhető profitot tud csinálni belőle a Google. Tény, hogy a Google-nek bőven van rá pénze, jelenleg közel 100 milliárd dollárra rúg a készpénzállománya.