A héten végleg kivonul a brit multi Magyarországról

A Marks&Spencer (M&S) brit kiskereskedelmi hálózat tavaly novemberben jelentette be, hogy nyolc országban - köztük Magyarországon - beszünteti tevékenységét. A cég ugyanis egy átalakítási tervet tett közzé, miután a ruházati és élelmiszer-eladásai is jelentősen estek.A Mammutban lévő üzletét július elején, a Westendben lévőt pedig július közepén zárta be a cég, a többit pedig már korábban. Ezeken kívül már csak a Duna Plázában maradt egységük, ám július 30-án, vasárnap ez is véglegesen bezár.Az üzletben vásárlók egy kis papírt is kapnak, amely szerint az utolsó üzlet bezárása és a lánc kivonulása a hibás árukkal kapcsolatos jogszabály által biztosított jogokat nem érinti. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók ilyen jellegű igényeiket a továbbiakban a cég könyvelőjénél, a BDO Magyarország Kft.-nél tudják bejelenteni.