A hétvégén megmutatják a jövőt a Szilícium-völgy nagymenői

A héten, január 5-én veszi kezdetét az év egyik legfontosabb fogyasztói elektronikai kiállítása, a CES Las Vegasban, ami a hagyományosan az év első nagy technológiai eseménye. Idén azt láthatjuk, hogy miután a hardverek tömegcikkeké váltak, a szoftverek fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A mobilitás és a konnektivitás megváltoztatja a mindennapi életünket, egy olyan jövő felé haladunk, ahol az autók magukat vezetik, a virtuális valóságban zajlanak a randevúk és drónok az ajtónk elé szállítják a rendeléseinket.

Mi az a CES? A januárban megrendezésre kerülő CES (Consumer Electronic Show) az év első fontos eseménye a technológia szektor számára. Az elsőt 1967-ben rendezték New Yorkban, de most már minden évben Las Vegas ad színteret az eseménynek. A CES a fogyasztói elektronikában tevékenykedők cégek kiállítása és vására. Nem nyilvános esemény, megközelítőleg 200 ezer látogatót vonz a négy nap alatt, amelyen a technológia szektor legnevesebb vezetői is képviseltetik magukat. Nem csak a termékbemutatók miatt fontos a CES, de ezen az eseményen leplezik le a technológia szektor szereplői a legújabb innovációikat, amelyek közül bár nem mind kerül végül termék formájában a fogyasztókhoz, de felfedi a fejlesztések irányát.

Öt igazán fontos trend rajzolódik ki, amelyek körül az idei esemény (és ezzel az egész év) forog majd:

Virtuális valóság és kiterjesztett valóság

Virtuális valóság vagy kiterjesztett valóság? A virtuális valóság (virtual reality, VR) egy digitális technológiával létrehozott világ, egy olyan, számítógéppel alkotott környezet, amiben a felhasználó is jelen van. A kiterjesztett valóság (augmented reality, AR) a valóság egyfajta kibővítése, például amikor a mobilunk kamerájával szétnézve egy adott környéken megjelenik az éppen a kamerában látható boltok nyitva tartása. A kiterjesztett valóságban nem szeparálódik el teljes mértékben a valóságtól a felhasználó, hanem felhasználja azt és valósághűen átalakítja. A felhasználók végig kapcsolatban maradnak a környezetükkel, valós időben, nem pedig egy számítógépes világban élnek.

Tavaly számos cég, köztük a Facebook is bemutatott virtuális valóság-szemüveget (Oculus Rift). Idén arra számíthatunk, hogy a szoftverek fejlesztésének köszönhetően ezek a készülékek szélesebb körben elterjedhetnek. A kiterjesztett valóság tavaly már nagy áttörést ért el, amikor a Pokemon GO-őrület végigsöpört a világon, megmutatva, hogy az emberek vevők a koncepcióra.A 2017-es CES-en 70 olyan cég lesz jelen, ami virtuális valósággal foglalkozik, mintegy 48%-os növekedést jelent az előző évihez képest. A kiterjesztett valósággal operáló vállalatok pedig kétszer annyi kiállítási területet foglalnak el idén, mint tavaly és 20 cég mutatja majd be fejlesztéseit, köztük az Alphabet, amely a Lenovóval közösen fejleszt. Bár az Apple nem szokta képviselhetni magát a CES-en, hamarosan beszállhat a VR-AR-versenyfutásba, erre utal legalábbis az, hogy Tim Cook azt nyilatkozta nemrég, hogy a kiterjesztett valóság "nagy kereskedelmi lehetőséget rejt". Tavaly már akvizíciókra is sort kerített az Apple az iparágban, megvette például a Flybe Media nevű céget.Az IDC elemzői szerint hosszú távon a kiterjesztett valóság jelent jobb lehetőséget a cégeknek, viszont rövid távon a virtuális valóság lehet a média figyelmének középpontjában és az értékesítési volumenben is dominálhat. A prognózisok szerint 2020-ra 76 millió darabra rúghatnak a virtuális valóság és kiterjesztett valóság készülékek értékesítései, ami évente átlagosan 100 százalék feletti növekedési dinamikának felel meg.

Forrás: Shutterstock

Önvezető autók

2016-ban felemásan alakult a Szilícium-Völgy és Detroit cégei közötti kapcsolat. Néhány technológiai vállalat autógyártókkal szövetkezett, a BlackBerry például a Forddal, mások, mint a Tesla, vagy az Uber pedig a saját útjukat járják és a saját önvezető autójukat építik.A 2017-es CES-en a kiállítási terület 20 százalékát adja a járműipar, a Mercedes, a Toyota és az Audi is jelen lesz és bemutatja legújabb technológiáját, de a chipgyártó NXP Semiconductor, az Nvidia és a Mobileye is képviselteti magát.A Junpier Research becslései szerint a következő években mindössze pár ezer darab önvezető autót adhatnak el a világban, 2025-ben viszont már 14,5 millió darabot értékesíthetnek globálisan. A várakozások szerint elsőként a taxikat válthatják ki az önvezető autók.

Forrás: Shutterstock

Hordható kütyük

Tavaly látszólag megtorpant a hype a hordható okoskütyük körül, a harmadik negyedévben például a felére zuhantak az okosórák értékesítései a világban. Bár csak ezután dobta piacra az új okosóráját az Apple. A Pebble, amit annak idején közösségi finanszírozással indítottak, szépen lassan összeomlik, a Fitbit pedig megvenné.Viszont nem lehet azt mondani, hogy halott lenne az üzletág, a fitnessz-karkötők eladásai például kétszámjegyű ütemben növekszenek.A most kezdődő Las Vegas-i show-ra 82 kiállítót várnak a szegmensben, ami újdonság lehet, hogy az egészségügyi / orvosi felhasználás idén fókuszba kerülhet.A növekedési lehetőségek jelentősek, a Juniper Research becslései szerint 2020-ban 420 millió hordható okoskészüléket értékesíthetnek a világban, szemben a 2015-ben eladott 80 millió darabbal.

Forrás: Shutterstock

Mesterséges intelligencia

Az elmúlt hónapokban a nagy technológiai cégek sorra mutatták be a fejlesztéseiket a mesterséges intelligencia területén, legutóbb például a Facebook alapítója, Mark Zuckerberg készített saját otthonában egy személyi asszisztenst. De ott van az Apple Siri-je, az Amazon Alexája, vagy a Google Home elnevezésű otthoni készüléke is.Az év nagy fejlesztése az lehet, hogy a mesterséges intelligencia megjelenik a közösségi platformokon, az autókban, a drónokban, a mindenféle okoskütyükben, de megkezdődhet a különböző iparágakban is a felhasználása, például az egészségügyben, vagy a mezőgazdaságban.A Goldman Sachs novemberben azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia lesz a csúcs az információs technológia időszakában és a tanuló algoritmusok és gépek egy új iparágat teremtenek. Végső soron javíthatják a hatékonyságot azzal, hogy a rutinmunkákat nagyteljesítményű gépekre lehet majd bízni.A mesterséges intelligencia fejlesztése szempontjából a kulcsfontosságú a világban keletkező hatalmas mennyiségű adat feldolgozása, ami azzal a többmilliárd, internethez kapcsolt készülékkel termelődik, amelyek a világban keringenek. Az adatok strukturálása és az, hogy tudjanak belőle tanulni az algoritmusok, szükségszerű a technológia fejlődése szempontjából.

Forrás: Shutterstock

A felhő és az internethez kapcsolt készülékek

A számítási felhő adja a hátteret ahhoz, hogy a mindennapi életünkben használt eszközeink az internethez csatlakozzanak és interakcióba lépjenek. Ahhoz, hogy az egyre nagyobb adatforgalom gyors legyen, nagy sávszélességre van szükség, adatközpontokra, erősebb chipekre, így ezeken a területeken jelentős beruházások várhatók még idén is. Az Amazon, a Microsoft és az IBM a cloud-szolgáltatások legnagyobb képviselői, de 2020-ra várhatóan az összes nagy technológiai cég kínál majd felhő alapú szolgáltatásokat.

Forrás: Shutterstock