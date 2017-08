A hőség miatt lépett a BKV

A BKV szerdai, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottak a végállomási épületek klimatizálására, a tartózkodókban hűtött italt biztosítanak a járművezetőknek, a palackos ásványvíz és citromlé kiosztása is folyamatos.Szükség esetén a BKV biztosítja a járművezetők leváltását és a tartalék szakemberek mozgósítását is, és engedélyezett a könnyített formaruha viselése, a nőknél a kendő, a férfiak esetében pedig a nyakkendő viselése nem kötelező, a bermuda nadrág viselése is megengedett., a legforróbb időszak péntektől vasárnapig tarthat. A hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 39, 40 Celsius-fokot, sőt egy-egy helyen a 41 fok sem kizárt.A szakszervezetek már jelezték reggel az igényeiket: