A hurrikánszörny nyomában féléves áramszünet jöhet

Az áramszolgáltatás az extrém időjárási jelenség elvonultát követő egy héten belül helyreáll majd a sziget bizonyos részein, azonban lesznek területek, ahol sokkal hosszabb, akár féléves kiesésekre is lehet számítani

A súlyos üzemszünetek, a halasztott karbantartás és a tapasztalt munkatársak hiánya egyre inkább sérülékeny átviteli rendszert eredményezett, amit a 2016 őszi háromnapos áramszünet is jelez. A PREPA saját feljegyzései azt mutatják, hogy az ügyfelei által az utóbbi hónapokban tapasztalt szolgáltatás-kiesések száma négy-ötszörösen meghaladja az Egyesült Államok átlagát



Bár pontos útvonalát a szokásosnál nehezebben szimulálják, a várakozások szerint Irma rövidesen az Egyesült Államok dél-keleti partvidékét is eléri. A Barclays elemzői szerint az Irma által okozandó, biztosított kár mértéke Puerto Rico javában készülődik a hurrikán megérkezésére. Ricardo Roselló kormányzó hétfőn rendkívüli állapotot hirdetett, országszerte összesen 60 ezer ember befogadására alkalmas ideiglenes menedékeket állítottak fel, a kormányzat pedig időszakosan áremelési stopot hirdetett az élelmiszerekre, ivóvízre, gyógyszerekre, generátorokra és elemekre. A Barclays elemzői szerint az Irma által okozandó, biztosított kár mértéke minden idők legnagyobbja is lehet, azaz akár a 125-130 milliárd dollárt is elérheti.

Az Egyesült Államok hurrikáncenterének előrejelzése szerint a hurrikán - amely valószínűleg a valaha megfigyelt legnagyobb atlanti-óceáni hurrikán - szeptember 6-án, helyi idő szerint a délutáni órákban csap le Puerto Ricóra. A Saffir-Simpson-féle hurrikánskálán legmagasabb, 5-ös besorolást kapó Irma várhatóan legkevesebb 250 kilométer/órás széllel, 5,5-7 méteres hullámokkal támad a karibi szigetre, emellett pár óra alatt akár 25 centiméternyi csapadékot is Puerto Ricóra zúdíthat, ami hirtelen áradásokat okozhat az országban. Irma nyomában pedig már közeledik a Jose nevű trópusi vihar is, egyelőre jóval szerényebb, 100 km/h-s maximális szélsebességgel.- mondta egy helyi rádióadónak nyilatkozva az országos villamosművek és -hatóság (PREPA) igazgatója, Ricardo Ramos.A szigetország már régebb óta ellátási nehézségekkel küzd, miután a villamos energia rendszer infrastruktúráját alaposan megviselte a jó évtizedes gazdasági recesszió. A PREPA 2014 óta van hivatalosan válságban, amikor a felhalmozott sokmilliárd dolláros adósságállomány miatt csak azért nem jelentett csődöt, mert az Egyesült Államok vonatkozó jogszabályai szerint a közműágazat csak az önkormányzatokon keresztül menekülhetnek csődvédelembe. (Puerto Rico az USA társult állama.) Bár ezt az ország igyekezett a jogi kiskapukat is kihasználva elérni, az USA Legfelsőbb Bírósága ezt az utat is lezárta 2016-ban. Júniusban aztán a puerto ricói villamosművek gyakorlatilag fizetésképtelenséget jelentett, miután a 9 milliárd dolláros kötvényadósságát sikertelenül próbálta meg restrukturálni, azzal együtt, hogy a kormánynak a kötvényesekkel peren kívül sikerült 15 százalékot lealkudnia a kötvénykifizetésekből.Ettől fogva az áramszolgáltatás folyamatossága megszűnt, a rendszer recsegve-ropogva, a hr- és pénzügyi injekciót kétségbeesetten keresve igyekezett működését fenntartani.- állapította meg 2016 novemberi jelentésében a Synapse Energy Associates nevű független tanácsadó.A New York Times tavalyi beszámolója szerint a hatalmas adósságállomány kialakulásában nem kis része volt annak, hogy az állami villamos energia társaság állítólag évtizedekig ingyen szolgáltatott áramot több tucat önkormányzatnak, kormányzati vállalkozásnak, sőt, profitorientált cégeknek is. Közben az egyszerű puerto ricóiak korábban nem tapasztalt tarifaemelkedésekkel és a szolgáltatás színvonalának zuhanásával voltak kénytelenek szembesülni. Ramón Luis Nieves, korábbi puerto ricói szenátor Amerika Görögországának nevezte az országot, és energiaforradalmat sürgetett áprilisban, utalva az ország mintegy 70 milliárd dolláros adósságállományára, illetve az ennek felhalmozásában nagy szerepet vállaló villamos energia szektorra.