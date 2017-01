A hús-vér brókereké a jövő

Bővíteni készül a nyílt kikiáltásos kereskedés során elérhető részvények mennyiségét a New York-i tőzsde, a tervek szerint ezáltal kereskedhető lenne ebben a formában az összes amerikai értékpapír, köztük a Nasdaq-on forgó termékek, és valamennyi tőzsdei termék.Mindez azt jelzi, hogy az Intercontinental Exchange (ICE) továbbra is jelentős beruházásokat hajt végre a New York-i tőzsde nyílt kikiáltásos kereskedési rendszerében. A mostani lépések célja a transzparencia és a hatékonyság további növelése.A New York-i tőzsde jelenleg az egyik legaktívabb a nyílt kikiáltásos kereskedésben. Az NYSE csoport a legnagyobb forgalmú tőzsde Amerikában, 2017 végére a teljes 8600 amerikai részvény kereskedhető lesz itt.Az utóbbi években a tőzsde számos fejlesztést és stratégiai beruházást vitt véghez, ezek között volt az NYSE Pillar kereskedési rendszer kifejlesztése.