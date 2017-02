A kemény tél és az alacsony jegyár fáj a Wizz Airnek

A kemény tél és az egyre alacsonyabb jegyárak miatt a Wizz Air csökkentette a profitvárakozását

Örömteli viszont, hogy gyorsan bővíti kapacitását a légitársaság

A negyedév még erős volt

Profit warning

A Wizz Air menedzsmentje kifejezetten elégedett a vállalat december 31-én zárult harmadik negyedévének számaival, hiszen a légitársaság 20 százalékkal több, összesen 5,7 millió utast szállított, az árbevétel 9,9 százalékkal 341,1 millió euróra, a befektetők által kiemelten figyelt EBITDAR 19,8 százalékkal 89,2 millió euróra emelkedett (EBITDAR marzs 2,2 százalékponttal 26,1 százalékra emelkedett). Az adózott eredmény 21,5 százalékkal 13,5 millió euróra csökkent.Az egyre alacsonyabb jegyárak már éreztették hatásukat, hiszen míg az utasforgalom közel 20 százalékkal nőtt, a jegybevételek csak minimálisan emelkedtek. A bevételeken belül a jegybevételek 2,5 százalékkal 191,8 millió euróra emelkedtek, a kiegészítő bevételek 21 százalékkal 149,4 millió euróra ugrottak meg.A Wizz Air menedzsmentje úgy látja, hogy bár a március végén véget érő pénzügyi év erős lett, a relatíve alacsony üzemanyagárak miatt a jegyárak is egyre alacsonyabbak, ez a lefelé tartó trend pedig idén is folytatódhat, ráadásul a kedvezőtlen időjárás miatt a téli szezon is a vártnál gyengébb a Wizz kelet-közép-európai operációiban, emiatt a menedzsment a korábbi 245-255 millió euróról 225-235 millió euróra csökkentette az egész éves profitvárakozását. Jó hír viszont, hogy a kapacitás bővülése (rendelkezésre állóutaskilométer, ASK) a korábban megcélzott 18-20 százalékos sáv tetején alakulhat (20%)

Forrás: Wizz Air

Esik az árfolyam

A profit warning hatására 8,2 százalékot esett ma a Wizz Air árfolyama.