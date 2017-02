A kínai Twitter már többet ér, mint az eredeti

Piaci kapitalizációjának több mint 10 százalékát vesztette el két nap alatt a Twitter, miután csütörtökön a tőzsdei pályafutásának leglassabb bevételnövekedéséről számolt be a negyedéves gyorsjelentésében. Ezzel a San franciscói székhelyű internetes vállalat piaci értéke 11,14 milliárd dollárra esett, ami 160 millió dollárral kevesebb, mint a kínai versenytársa, a Weibo-nak a kapitalizációja. Ugyan 2016 októberében volt már rá példa, hogy a két cég hasonló piaci kapitalizációval rendelkezett, akkor azonban a Twitter maradt az értékesebb. A Weibot sokan a Twitter nagy versenytársának tartják, mely felhasználóbázisa stabil növekedést mutat a feltörekvő piacokon, míg a Twitter stagnálásról számolt be a legutóbbi negyedévben.A Sina Weibo Kína legnépszerűbb mikroblog weboldala napi több mint 120 millió aktív felhasználóval. Bevételei elképesztő ütemben nővekednek, a legutóbbi negyedévben 41 százalékkal, 176,9 millió dollárra emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. A mikroblogolás komoly társadalmi értéket is hordoz magával Kínában, mivel a cenzúra miatt szinte ez az egyetlen csatorna a lakosság számára, hogy ki tudják fejezni önmagukat. A Weibon egy üzenetben maximum 140 karaktert lehet felhasználni.