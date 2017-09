A kör bezárult: ordas nagy átverés volt a magyar elektromos csodakamion

Kiborult a bili

Természetesen a kormány támogatása sem volt komoly - A Külügyminisztérium is elhatárolódott

Az eTruck Motor Zrt.-vel közvetlen kapcsolata nincs a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Ugyanakkor a kormányzat számára fontos az elektromobilitási háttéripar fejlesztése és az innováció támogatása, ebben igyekszünk minden vállalkozás törekvéseit támogatni. Az esetleges támogatásról - megkeresés esetén - kizárólag a projekt kockázati mérlegelése, illetve teljes körű vizsgálata után kerülhet sor.

A fenti tényeket figyelembe véve természetesen már egyáltalán nem volt kérdéses számunkra, hogy Benke Gábor cégének elektromos csodakamionja ordas nagy átverés volt csupán.

Tájékoztatjuk, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium semmilyen kapcsolatban nem áll az eTruck Motor Zrt.-vel.

Könnyen lehet, hogy az elektromobilitás fejlesztései hamarabb jelennek majd meg a kamionokban, mint a személyautókban. Ezért is itt az ideje, hogy a magyar gazdaság gerincoszlopát adó autóiparon belül ugyanúgy koncentráljunk a tehergépjármű iparra is.

Benke Gáborral, az eTruck Motor Zrt. vezérigazgatójával, néhány héttel ezelőtt olyan nagyszabású vízióval állt a nyilvánosság elé, hogy rögtön 11 pontban írtunk arról , miért nem lepődnénk meg, ha a magyar elektromos csodakamion ötlete, amelyre állítása szerint 10 milliárd eurós beruházást lehetne alapozni, csak egy óriási médiahack lenne. Ahogy azt sem tartottuk kizártnak, hogy az egész projektcéget azért hozták csak létre, hogy a segítségével különböző pályázatokon indulhassanak.Gyorsan kiderült, gyanakvásunk nem volt alaptalan, a cég honlapján megjelölt "külsős partnerek" megkeresésünket követően sorra határolódtak el az eTruck Motor Zrt.-től és jelezték, megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy nevükkel ne tudjanak többet visszaélni. Ennek eredményeként a cég mostanra csak a König Bankkal és az Uber Transszal áll partnerségben, amely nem túl nagy sportteljesítmény, figyelembe véve, hogy megegyezik a tulajdonosi köre a cégeknek. A König Bank ráadásul már nem is létezik, neve König Investmentsre változott, amely úgy van partnerségben a vállalattal, hogy valójában a többségi tulajdonosa annak.Benke többek között azt is állította, hogy a projekt mögött ott áll a magyar kormány támogatóként, így korábban megkerestük a Nemzetgazdasági Minisztériumot és a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is azért, hogy tisztázzuk a cég vezérigazgatójának állításait.Az NGM gyorsan egyértelművé tette:Magyarul egészen biztosak lehettünk abban, hogy a hazai elektromobilitás ügyének előmozdításáért dedikáltan felelős Nemzetgazdasági Minisztérium nem áll a vállalat mögött.De múlt pénteken megérkezett a KKM állásfoglalás is az eTruck Motor Zrt. ügyében, így annak érdekében, hogy kerek legyen a történet, közzétesszük a rövid, de annál lényegretörőbb válaszukat is:Ezzel egyébként tisztázódott az is, hogy amikor Szijjártó Péter pár napja a Hungaroringen kijelentette:Nem az eTruck Motor Zrt.-re gondolt a külgazdasági és külügyminiszter, csupán véletlen egybeesés volt, hogy a cég és a "csodakamionja" nem sokkal ezt megelőzően került pont reflektorfénybe.