A legfontosabb kérdések, ha elektromos autót veszel

a valós tapasztalatok alapján az akkumulátorok kapacitása egy 10 éves vagy 150 000km-es periódus után 90%-os maradhat.

Cikkünk megjelenését támogatta a Porsche Hungaria.

Ha valaki elektromos autót vesz, mit kérdez meg először róla? A lapunknak nyilatkozó forgalmazók szerint a legtöbb kérdés a valós hatótávolsággal, a szervizigénnyel és a megbízhatósággal kapcsolatban merül fel az aggodalmak oldalán, míg az előnyök oldalon az autó csendessége, a motor dinamikája, tisztasága, az ingyen parkolás, az otthon "tankolás" és az olcsóbb üzemeltethetőség érdekli őket.A gyári prospektusokban szereplő, hatótávra vonatkozó értékek ugyan többnyire felülbecsülik a hétköznapi használatban mérhető hatótávolságot, de fontos, hogy ez leginkább a használat függvényében változik. Például egy közel 100 százalékra töltött elektromos autó tényleges hatótávja függ a sebességtől, a külső hőmérséklettől, a klíma/fűtés használatától, az útburkolat minőségétől, az időjárási viszonyoktól, tehát ezt nehéz pontosan meghatározni.Viszont az elmondható, hogy egy feltöltött elektromos autóval a városi közlekedésben még nagyobb dugók esetén is biztonsággal el lehet jutni a következő nyilvános töltőpontig, vagy legalább egy olyan helyre, ahol hagyományos csatlakozóból lehet feltölteni az autót. Ráadásul a nyilvános töltőhálózat a közeljövőben nagy fejlődésen megy majd keresztül, mivel a kormány legalább ezer töltőpont kiépítésére ad pénzt az önkormányzatoknak. Ezen kívül a töltőhálózat fejlődését segítheti az a kormányrendelet is, amely az újonnan kialakított, illetve a már meglévő parkolóhelyekre vonatkozóan irányozza elő a töltőállomások telepítését. Továbbá nagy előrelépést jelenthet az is, hogy jövőre már üzleti alapja lehet a töltőinfrastruktúra fejlesztésének Magyarországon annak köszönhetően, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnál már dolgoznak az elektromos autók által vételezhető áram árszabályozásán. Így a nagy szolgáltatóknak is megérheti már töltőállomások telepítésébe kezdeni, hiszen pénzt kérhetnek - várhatóan az év végétől - a szolgáltatásukért cserébe.A forgalmazók is megerősítették, hogy az elektromos autók szervizigénye az eddigi tapasztalatok alapján jóval alacsonyabb, mint a belsőégésű motorral szerelt járműveké, mivel kevesebb mozgó és kopó alkatrésszel rendelkeznek. Az akkumulátorok élettartama pedig a prospektusokban szereplőhöz képest (5-10 év) a gyakorlatban hosszabbnak becsülhetjük, például a Nissan forgalmazója szerintNem szabad elfelejteni, hogy az elektromos autózást nem csak 1,5 millió forinttal támogatja az állam, de például Budapesten - és egyre több magyar városban - a zöld rendszámosok bármelyik nyilvános parkolóhelyen ingyen parkolhatnak.