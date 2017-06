A magyar cégeknek nem leküzdhetetlen akadály a négy nagy növekedési korlát

A Budapesti Értéktőzsde fontos feladata a kkv-szektor támogatása

A BÉT azt szeretné elérni, hogy igenis mindenkinek magától értetődő legyen, rendelkezésre áll a tőzsdei út is.

Madlena Tamás, a Budapesti Értéktőzsde üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese előadásában kiemelte, fontos feladatuk, hogy segítsék a magyar kkv-szektor tőzsdei jelenlétre alkalmas tagjait a tőzsdére lépésben. Ennek hátterében komoly makrogazdasági megfontolás áll, ugyanis azokban az országokban, ahol jobban működött a tőkeági finanszírozás, mint mondjuk Magyarországon, egyértelműen látszódott, hogy a válság után hamarabb magára talált az egész gazdaság. Ugyanakkor fontos felismerés volt a BÉT számára, hogy gyakran a kellő információk, sőt, sokszor az alapvető ismeretek hiánya szab komoly gátat annak, hogy egy-egy kkv tulajdonosa nyitott legyen a tőkeági finanszírozásra, a tőzsdéről történő forrásbevonásra. Ennek a problémának a megoldására is kiválóan alkalmas a BÉT és a Londoni Tőzsdecsoport világszínvonalú ELITE Programja, ami egyébként nem kizárólag azoknak a vállalatoknak szól, akik a tőzsdére lépést fontolgatják, hanem mindazoknak, akik külső forrást vonnának be annak érdekében, hogy növekedjenek, fejlődjenek. A program része egy kétéves képzés, aminek a célja nagyon leegyszerűsítve az, hogy a tulajdonosok, vezetők tanulják meg termékként kezelni a vállalatukat, amit nincs mese, el kell tudni adniuk egy banknak, egy kockázati tőkebefektetőnek, vagy épp egy a tőzsdei befektetőknek pont ugyanúgy, mint a termékeiket, szolgáltatásaikat.Éppen ezért igyekeznek a jogszabályok adta kereteken belül a tőzsdére lépés korlátait lejjebb hozni úgy, hogy az a gyakorlatban is működőképes legyen. Ennek egyik eleme lesz egy középvállalatok számára tervezett tőzsdei platform, ami a tervek szerint ez év vége felé indul majd el. De a közepes méretű vállalkozások tőzsdére lépését hivatott majd segíteni a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap is, amely egy 20 milliárd forintból létrehozott tőkealap. Ősszel pedig további pozitív bejelentések várhatóak például az ELITE Programban történő részvételi díjjal, illetve magával a tőzsdei felkészülés díjával kapcsolatban.

Madlena Tamás, a Budapesti Értéktőzsde üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese

A kkv-k négy növekedési korlátja

Jászkuti Bertalan, a Heal Partners Kft. társtulajdonos ügyvezető igazgatója a panelbeszélgetést felvezető előadásában a hazai kkv-szektorral foglalkozott, illetve perspektívába helyezte annak méretét, foglalkoztatottainak számát az EU-n belül. A legutolsó elérhető hivatalos adatok szerint Magyarországon 674 ezer kkv működött 2015-ben, amely több mint 1,95 millió embernek adott munkát, míg az EU-ban közel 23 millió kkv volt, amely majdnem 91 millió embert foglalkoztatott. Jászkuti kitért arra is, hogy míg idehaza a kkv-szektor a versenyszféra által megtermelt GDP mintegy 43 százalékát adta, addig ugyanez az érték az EU-ban mintegy 57,4 százalék volt tavaly, miközben a versenyszférában a foglalkoztatottaknak nagyjából azonos hányadát alkalmazzák a kkv-k Magyarországon, mint az EU-ban.Ráadásul Magyarországon negatív trend figyelhető meg ezen a területen, vagyis a kis- és középvállalkozások a versenyszféra által megtermelt GDP egyre kisebb hányadát adták az elmúlt években. Jászkuti elmondta, hogy négy olyan kkv növekedési korlátot azonosítottak, melyek kritikusak a fenti negatív trend megfordításához: a szervezetépítési képességet, az exportképességet, az akvizíciós képességet és a finanszírozási képességet. Utóbbival kapcsolatban fontos megjegyzés volt, hogy az a cég, amelyik nem nyitott külső finanszírozásra, legyen szó akár bankhitelről, vagy tőketípusú finanszírozásról, az időről időre el kell, hogy tolja a beruházási döntéseit, ennek hatására pedig komoly versenyhátrányba kerülhet.

Jászkuti Bertalan, a Heal Partners Kft. társtulajdonos ügyvezető igazgatója

Tulajdonosok tapasztalatai a növekedési korlátokról

Az este érdekes része az a panelbeszélgetés volt, ahol a résztvevők, akik maguk is hazai középvállalatok tulajdonosai, meglepő nyíltsággal beszéltek személyes tapasztalataikról, jó és kevésbé jó döntéseikről, sikerekről, mélypontokról.

A panelbeszélgetés résztvevői balról-jobbra: Jászkuti Bertalan - moderátor -, Heal Partners Kft.; Répási József, Soneas Vegyipari Kft.; Lantos Csaba, Róbert Károly Magánkórház; Karmazin György, BI-KA Logisztika; Csoma András, CNC Rapid Kft.

A szervezetépítési stratégiákkal, valamint a tulajdonos és menedzsmentszerepek szétválasztásával kapcsolatban elhangzott, hogy nagyon fontos a tudatos építkezés és a tervezés. Egy kkv tulajdonosának a szervezetépítés területén is mindig pontosan tudnia kell, hogy hová szeretne eljutni. De ez még önmagában nem elég. Lényeges, hogy a tulajdonos fejlessze is magát ezen a területen. A megfelelő önismeret is kiemelt szerepet játszik abban, hogy egy vállalkozó sikereket tudjon elérni, illetve ha szükséges, a napi operatív vezetői feladatokat át tudja engedni másnak.ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az ő esetében nagyon tudatos menedzsmentépítési munka előzte meg azt, hogy átengedje cége irányítását egy másik személynek. Kiemelte azt is, hogy esetében erre három nyomos oka is volt: (1) felismerte, hogy az IT olyan gyors ütemben fejlődik, amivel ő már nem képes lépést tartani, (2) szeretett volna az életében a a cégvezetésen kívül más dolgokra is nagy hangsúlyt fektetni, (3) sikerült egy olyan személyt találnia a cégen belül, akit ki tudott nevelni, akivel kialakult egy olyan erős, bizalmi viszony, hogy elérkezettnek látta az időt arra, hogy a cége irányítását átengedje.egy más utat járt be. Bankvezetői pályafutásának végén 2007-ben döntést hozott arról, hogy pénzügyi szakemberként nem önálló vállalkozást indít és épít fel, hanem addigi tapasztalatait és anyagi lehetőségeit befektetőként kamatoztatja és inkább növekedési potenciállal bíró vállalatokba, illetve az azokat vezető emberekbe fektet be. Véleménye szerint egy vállalkozás sikeressége szempontjából kulcselem a megfelelő menedzsment kiválasztása, így munkájának egyik legfontosabb része az, hogy megtalálja a megfelelő embereket az adott cégek irányítására.A tulajdonos és menedzsment szerepek szétválasztásával, illetve a napi operatív vezetői feladatok átadásával kapcsolatban a panelbeszélgetésben résztvevők egy nagyon fontos tanácsot is megfogalmaztak azoknak, akik most készülnek dönteni ezzel kapcsolatban: nagyon jól végig kell gondolni, hogy tényleg készen áll-e valaki arra, hogy átadja a cége irányítását és valóban pontosan tudja-e, hogy mit fog csinálni azután, hogy ez megtörtént. Illetve tudni kell, hogy kire bízzuk rá a cégünket.Az exportképességgel kapcsolatban a panelbeszélgetés résztvevői kiemelték, hogy a sikeresség szempontjából meghatározó a világszínvonalú tudásbázis, a hazai kutatás és fejlesztés, a minél magasabb hozzáadott érték.hozzátette azt is, hogy rettentően fontos tudatosítani magunkban és készülni rá, hogy a cég képviselői kellően otthonosan mozogjanak és tárgyaljanak a legkülönbözőbb kulturális közegekben és tisztában legyenek a megcélzott országok üzleti kulturális szokásaival és emellett természetesen elengedhetetlen szerepe van a megfelelő színvonalú nyelvismeretnek is.szerint ők például jó helyzetben vannak, nagyon magas az értékesítésükön belül az exportarány, amely egyrészt a modern gyártócsarnokuknak, másrészt a költségelőnyüknek, illetve a rendkívül versenyképes áraiknak köszönhető. Mindez pedig megteremti annak a lehetőségét, hogy nagy nyugati iparvállalatok ellátási láncába tudjanak integrálódni. Ennek érdekében egyébként tudatosan keresik is, illetve tárgyalnak közvetlenül vezető nyugati cégekkel, hogy minél direktebb kapcsolatokat tudjanak kialakítani velük. Csoma András szerint ugyanakkor nagyon nagy kérdés az, hogy amikor a munkaerő, a tőke és az infrastruktúra már nem lesz olcsóbb a nyugati országokénál, akkor hogyan tudnak majd versenyképesek maradni. És ez az a pont, amikor igazán lényegessé válik az a speciális hozzáadott érték, amivel meg tudják majd tartani a versenyképességüket.A panelbeszélgetés résztvevői közül többen egyetértettek abban, hogy nyitottnak kell lenni a felvásárlásra, mint növekedési stratégiára. Lantos Csaba példaként említette a Telki Magánkórház akvizícióját, amely mellett azután döntött, hogy mérlegelte, az organikus növekedéssel vagy pedig az felvásárlás útján történő növekedéssel járnának-e jobban. Karmazin György a témával kapcsolatban elmondta, hogy a logisztikai iparág, amelyben működnek, erősen konszolidálódik, így maguk is akvizíciós növekedési stratégiákban. A finanszírozási stratégiák területén is fontos a nyitottság, Csoma András saját példájukat említve elárulta, hogy nagyon sokféle forrásból jutottak pénzhez kezdve a banki hiteltől egészen a private equity-ig. Annak köszönhetően pedig, hogy magyar munkaerővel, magyar hozzáadott értéket állítanak elő, kapnak most EU támogatást technológiafejlesztésre, illetve a Növekedési Hitelprogram keretében hitelt.