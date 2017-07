A magyar sörfogyasztók is repítették a Heinekent

A holland gyártó forgalma és profitja mind a négy központi régióban (Afrika és Közép-Kelet Európa; Amerika; Ázsia és Csendes-óceáni térség; Európa) emelkedett. Az árbevétel 10,47 milliárd euró lett, ami 5,7 százalékkal több, mint a tavalyi első félévben, az üzemi eredmény 1,81 milliárd euró lett, ami 11,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát, így az üzemi eredmény marzs is 34 bázisponttal 17,2 százalékra emelkedett. A profit közel ötven százalékkal 871 millió euróra nőtt.A társaság sörforgalmának közel 17 százalékát a Heineken márka adja, mely kétszámjegyű növekedést produkált Magyarországon, Brazíliában, Dél-Afrikában, Oroszországban, Olaszországban, Mexikóban, Dél-Koreában, Kanadában és Romániában. A márka erős növekedése részben a szponzorált platformoknak tudható be, mint az UEFA Bajnokok Ligája vagy a Forma 1, de az új termékek, mint a Heineken 0.0 is fontos összetevői a növekedésnek. A Heineken 0.0 16 új piacon jelent meg az idei második negyedévben.A vállalat teljes évre vonatkozó várakozásai nem változtak, az üzemi eredmény marzs 0,4 százalékos emelkedését várják tisztítva az új felvásárlásoktól, mint a Kirin brazil érdekeltsége, az amerikai Lagunitas vagy a tervezett brit Punch Taverns.A befektetők optimistán értékelték a vállalat gyorsjelentését, a részvények árfolyama új történelmi csúcson nyitott, azóta azonban mérsékelten 0,6 százalékot esett. Idén eddig 23,5 százalékot emelkedett a papírok árfolyama.