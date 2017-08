Nagyot esett a német tőzsde 2017.08.17 16:35

A délután második felében elkezdték ütni a tőzsdéket (kivétel a magyart), ami annak a pletykának tudható be, hogy Gary Cohn korábbi Goldman vezér és Trump egyik elsőszámú tanácsadója kiléphet az elnök tanácsadó testületéből.

Már a hírek megjelenése előtt is esett a részvényindexek értéke, ami főként a bankpapírok gyengélkedésének volt betudható. A német bankpapírok árfolyama közel két százalékot esett, ami annak tudható be, hogy a Fed tegnapi jegyzőkönyvéből azt olvasták ki a befektetők, hogy a következő kamatemelés eltolódhat, ez pedig rossz hatással van a tengerentúlon is jelenlévő európai bankok kamatmarzsára.

Az amerikai tőzsdék a piacnyitást követően esnek, a legtöbbet a Dow Jones és az S&P 500 értéke esett, közel fél százalékot.