A Men in Black óta nem volt ilyen jó éve a Sonynak

A bevétel 15 százalékos növekedése mellett közel háromszorozódott a Sony működési eredménye: 157,6 milliárd jenes nyereséget könyvelt el az április-júniusi időszakban, ezzel pedig minden idők legjobb első negyedévét zárta (március végén zárul a Sony pénzügyi éve). Nettó eredménye pedig csaknem négyszereződött: 81 milliárd jenes nettó eredménye volt, ami 280 százalékos növekedést jelent az egy évvel ezelőtti szinthez képest.A profit megugrása részben annak is köszönhető, hogy a bázisidőszakban egyszeri tételek rontották az eredményeket, például egy földrengéshez kapcsolódó költség, illetve bizonyos kameramodulok fejlesztéseihez kapcsolódó leírás miatt.A negyedéves eredmény az elemzői várakozásokhoz képest is kellemes meglepetést okozott, a Thomson Reuters konszenzusa szerint 129 milliárd jent vártak a piacok, ehhez képest 22 százalékkal lett magasabb a működési eredmény.A menedzsment megerősítette a március végén záruló pénzügyi évére vonatkozó prognózisát, miszerint 500 milliárd jenes profittal fejezheti be az évet. Ez valamivel pesszimistább becslés, mint amit az elemzők várnak, a konszenzus szerint ugyanis 562 milliárd jen lehet a profit, de még így is két évtizede nem látott nyereséget jelentene. Ennél erősebb éve utoljára 1997-ben volt a Sony-nak, akkor 562 milliárd jenes eredményt könyvelt el. Ez volt az az év, amikor piacra dobta az első PlayStationt és a mozikba került nagysikerű filmje, a Men in Black.