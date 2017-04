A nagybefektetők a válság óta nem utálták ennyire az amerikai részvényeket

Az alapkezelői felmérésben részt vevő nagybefektetők a 2008-as pénzügyi válság óta nem voltak ennyire pesszimisták az amerikai részvénypiaccal kapcsolatban. A részvénypiactól való elfordulásnak két oka lehet, az egyik a politikai bizonytalanság, a másik a túlértékelt részvények.A Bank of America Merrill Lynch vezető befektetési stratégája szerint az alapkezelői felmérésben részt vevő befektetők 83 százaléka állítja, hogy az amerikai részvények túlértékeltek. Ez az arány a felmérés történetének legmagasabb száma. A nagybefektetők 32 százaléka szerint a globális részvénypiacok is túlértékeltek, ez közel a legmagasabb érték a felmérés 17 éves történetében.A Merrill Lynch stratégája szerint komoly kockázati tényező a késésben levő amerikai adóreform. Donald Trump adócsökkentési ígérete egy meghatározó faktora volt a részvénypiaci ralinak és most úgy tűnik, hogy a nagybefektetők kezdeti lelkesedése kezd alábbhagyni.