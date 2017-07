A nap végére elromlott a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX végül 0,2 százalékos mínuszban zárta a napot. A blue chipek közül a Mol 0,5 százalékot, a Mol és a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékot esett, egyedül a Richter papírjai zártak 0,2 százalékos pluszban. Igaz, a magyar gyógyszeripari vállalat papírjai a jó hírekre 2 százalék körüli pluszban is álltak, így napon belül rántották le az árfolyamot.

A nap második felében egyelőre gyakorlatilag semmilyen mozgást nem láthatunk index szinten, a vezető nyugat-európai tőzsdék továbbra is az előző napi záróértékük közelében mozognak, míg a BUX a Richter vezetésével mérsékelten emelkedik.

A blue chipek közül a Richter továbbra is 1,4 százalékos pluszban áll, ellenben a Magyar Telekom 0,4 százalékot, a Mol és az OTP pedig 0,3 százalékot esett. A kispapírok közül a PannErgy 1,8 százalékot, a Graphisoft Park 1,2 százalékot emelkedett, míg a Mészáros-papírok esnek. (Konzum 6, Opimus 3 százalék)

Némileg változott a hangulat a délelőtti órákban a tőzsdéken, a vezető nyugat-európai részvényindexek az előző napi záróértékük környékére csúsztak vissza, míg a magyar tőzsde is már csak 0,1 százalékos pluszban áll.

Szerdán jelentette be a Richter, hogy miután májusban az európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága (CHMP) pozitív véleményt adott ki a Richter új antipszichotikumára, a skizofrén felnőtt betegek kezelését célzó cariprazine-ra vonatkozóan, most az Európai Bizottság is engedélyezte a készítmény forgalomba hozatalát. Nyugat-Európában Reagila néven fog futni a készítmény.

