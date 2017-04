A NAV vezére 800 ezer magánszemélynek üzent

A NAV szerint 222 ezer magánszemélynek jár vissza adó, nekik célszerű lenne a lehető leghamarabb elküldeni bevallásukat, hiszen a visszajáró összeget a beérkezéstől számított 30 napon belül kaphatják meg.

Emlékeztetett, hogy a NAV idén debütáló új szolgáltatása az e-szja gyakorlatilag biztosítja azt, hogy "semmittevéssel" is érvényes bevallássá válik május 22-én a tervezet. Azonban több okból is érdemes mielőbb megnyitni a tervezetet, és megnézni, hogy az miden jövedelmet és kedvezményt tartalmaz-e.Átnézni a bevallást azért is érdemes, mert ugyan a bevallás benyújtásának elmulasztásáért gyakorlatilag mulasztási bírságot nem szabhat ki az adóhivatal, de az továbbra is a magánszemély felelőssége, hogy jövedelméről precíz bevallás készüljön, és abból ne hiányozzék semmi.Az érintetteknek arra kell figyelni, hogy a visszaigényléshez szükséges adatokkal kiegészítsék bevallásukat, így például beírják a bankszámlaszámukat. Ha azt szeretnék, hogy a postás vigye házhoz az összeget, akkor a lakcím megadásával kell ezt jelölni. Mindezekre maga a NAV által fejlesztett program, az e-szja is figyelmeztet - tette hozzá.A több mint félmillió, önkéntes pénztárba befizető magánszemélynek is érdemes minél hamarabb elfogadni a bevallási tervezetet, hiszen a pénztárnak is a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utal a NAV. Így az az egészségpénztár tag, aki ma beküldi a bevallását, már május 2-án el is költheti az egészségpénztári számlára visszautalt adó összegét.A NAV vezetője megjegyezte, több mint 535 ezer önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagnak a rendelkezésről szóló sorok a pénzintézetek adatszolgáltatása alapján szerepelnek a bevallási tervezetben. Nekik, ha semmivel nem kell kiegészíteniük a tervezetet, mert az minden tavaly megszerzett jövedelmüket tartalmazza, csak el kell fogadni azt. A két vagy több pénztárba befizető - mintegy 170 ezer - magánszemélynek dönteni kell arról, hogyan osztja meg az adókedvezmény összegét, amelyre a NAV külön felhívja figyelmet. Nekik azt kell kitölteni, melyik pénztárba szeretnék, hogy utalja a NAV a visszajáró adó összegét - tette hozzá.