A NAV vezére legújabb fegyverükről beszélt

A kormány a gazdaságfehérítő új rendszert úgy vezeti be, hogy az a lehető legkisebb adminisztrációval járjon, rendkívül egyszerűen működtethető legyen, és a tesztelésére a vállalkozásoknak elegendő idejük maradjon

Az államtitkár úgy fogalmazott, arra kérte munkatársait, mindenben segítsék a szoftvercégeket és a vállalkozókat, hogy 2018. július 1-jén már zökkenőmentesen működhessen a gazdaságfehérítés legújabb fegyvere.

Tállai emlékeztetett, a bevallások a korábbi időszakokról adnak számot, így a csaló vállalkozók kétes ügyleteiről, például a fiktív számlakiállításáról csak utólag értesül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Emiatt nemcsak az államkasszát károsítják meg jelentős mértékben, hanem a tisztességes piaci szereplők is árversenyt futnak a fiktív számlagyártókkal.Az e-számlázással az adóhivatal valós időben jut olyan információkhoz, amivel meg tudja akadályozni az adócsalást és a cégek kiürítését - közölte az államtitkár, hozzátéve, hogy az e-számlázással a megbízható vállalkozások jól járnak, mivel így jobban kiszűrhetők lesznek a gyanús céghálók, a fiktív számlát kiállítók.Azokról a számlákról kell 2018. július 1-jétől adatot szolgáltatni, amelyekben az általános forgalmi adó (áfa) értéke eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Az adatszolgáltatás automatikus, a számla kiállítását követően azonnal, de legkésőbb 24 óra múlva már az adóhivatalnál vannak a számla adatai úgy, hogy ehhez a vállalkozónak semmit nem kell tennie, az adatokat a program küldi el.Tállai András hangsúlyozta, a vállalkozások közvetlenül is profitálnak a jövő nyáron debütáló új rendszerrel. A kiállított számláról valós időben, már annak kiállításakor értesülnek, függetlenül attól, hogy mikor kapják kézhez. A vállalkozók amellett, hogy korábban ismerhetik meg a számlában szereplő adatokat, arról is azonnal tudomást szerezhetnek, ha az eladó esetleg nem a valós ügyletről állítja ki számlát.A valós idejű tájékoztatás mellett a vállalkozók jövő nyártól a NAV újabb szolgáltatását is igénybe vehetik. Az adózók számlakiállítóként és -befogadóként is lekérdezhetik az összes adatszolgáltatással érintett számlájukat, így például partnereiknek azokat a számláit is megnézhetik, amelyeknél ők voltak a vevők.- emelte ki az államtitkár.Tállai András jelezte, az egyéves felkészülést a NAV a lehető legtöbb szolgáltatással segíti. Idén júliustól már működik a tesztoldal: a regisztráló cégek azt tesztelik, hogy az általuk előállított adatállomány megfelel-e a rendelet által előírt sémának, 2018. január 1-jétől pedig már az adatszolgáltatást is tesztelhetik a fejlesztők.