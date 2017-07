A németek kedvenc gyermeke az autó - Már nem

Egyre kevesebb magánszemély vesz új autót Németországban

Az autók átlagéletkora folyamatosan emelkedik

Tovább csökkent a dízelmotoros autók aránya

A németek kedvenc gyermeke, az autó, tartja a mondás, de ez egyre kevésbé igaz, a legfrissebb statisztikák alapján már a németek is csak egyszerű használati tárgynak tartják az autójukat, és ha nem muszáj, akkor nem vesznek újat, jó a használt is. Részben ez okozza, hogy a német autópark egyre idősebb: míg 2000-ben még csak 6,9, addig most már 9,3 év az autók átlagos életkora, ráadásul egyre nagyobb a céges és egyre kisebb a magánvásárlások aránya, utóbbi 2006-ban még 47,4 százalékot tett ki, mostanra azonban az összes eladott autónak már csak a 34,6 százaléka magánszemély. A csökkenő érdeklődésen túl azonban van egy fontos tényező, ami évek óta torzítja a statisztikákat: egyre nagyobb arányban a kereskedők vásárolják meg az autókat, és azokat akár néhány nappal később 20-35 százalékos kedvezménnyel tovább értékesítik (Tageszulassung).Az új autó eladásokon belül egyre kisebb a dízelmotorral szerelt autók aránya, míg tavaly az első félévben még az új autók 46,9 százaléka volt dízel, idén már csak 41,3 százalékuk, ráadásul dízelbotrány elsősorban a magánvásárlásoknál érezteti a hatását, a magánszemélyek által megvásárolt autóknak idén már csak 24,2 százaléka volt dízel, miközben ez az arány 2006-ban még közel egy harmad volt.