A Nikola hidrogénkamionjaival tarolná le a piacot

Sokszor elhangzik, az a baj az akkumulátorral szerelt elektromos járművekkel, hogy a jelenleg rendelkezésre álló technológiával legjobb esetben is 20-30 percet vesz igénybe a töltésük. Erre a problémára válaszolna a Nikola Motor azzal, hogy olyan kamionokkal készül piacra lépni, amelyek "üzemanyagául" a hidrogén szolgálna. Az elképzelés szerint a hajtáshoz szükséges hidrogénnel 15 perc alatt fel lehetne tölteni a kamionokat, amelyek így akár 1 000 mérföld - több mint 1 600 kilométer - megtételére lennének képesek és zéró káros-anyagot bocsátanának ki.Van viszont egy nagy buktató, a világban nagyon kevés hidrogéntöltő-állomást építettek eddig, az Egyesült Államokban például csupán 33 darab üzemel egyelőre, vagyis nagyon szegényes a járművek üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra. A Nikola ezen szeretne változtatni, ezért az üzleti tervükben az szerepel, hogy Amerikában több mint 300 töltőállomást létesítenek majd 2019 végére. Ez viszont nem lesz könnyű feladat, számítások szerint ugyanis egy ilyen állomás megépítése 10 millió dolláros beruházást jelent, vagyis a tervezett mennyiséghez 3 milliárd dollárra lenne szüksége a vállaltnak.

A cég optimista forgatókönyve alapján évente akár 50 000 kamiont is gyárthatnának, amelyeket az ügyfelek lízingelhetnék tőlük egy olyan konstrukció keretében, amely 5-7000 dollár közötti havi lízingdíjjal járna. A visszajelzések alapján sokan látnak fantáziát a cég kamionjaiban, a Nikola jelentése alapján már több millió dollárnyi foglaló érkezett a járműveikre. Ez pedig azt jelenti, hogy több ezer kamionjukat megvennék, hiszen darabonként 1 500 dolláros a járművek foglalója.A nagyszabású terveket látva, illetve a céggel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy korábban egyik pillanatról a másikra döntöttek úgy, hogy a kamionjaik nem akkumulátorokban viszik majd magukkal a hajtáshoz szükséges energiát, hanem átállnak a hidrogénre. És a járművenként elkért 1 500 dolláros foglaló is nevetségesen kevésnek tűnik, ha azt vesszük figyelembe, hogy egy Tesla Model 3-ért is ezer dolláros foglalót kér a vállalat.