Ahogy a határidős részvényindexek állása alapján számítani lehetett eséssel indították a napot a főbb európai részvényindexek, a német DAX és a francia CAC 40 is fél százalékot esett. A DAX komponensei közül továbbra is az autógyártók papírjai vezetik a gyengülést, miután Trump egyre keményebben támadja azokat az autógyártókat, akik akaratával ellentétben nem az Egyesült Államokban, hanem Mexikóban gyártanák járműveiket.

Theresa May szavaira figyelnek a befektetők 2017.01.17 08:04

Vegyes a kép reggel az ázsiai kereskedésben, a japán tőzsde alulteljesítőként 1,5 százalékot esett, míg a kínai Shanghai Composite 0,1 százalékot, a hongkongi Hang Seng pedig 0,6 százalékot erősödött, amivel vége szakadt a belső kínai piacon a hat napos esés sorozatnak. Az egyedi részvények közül a Honda 2,7 százalékot, a Mitsubishi 2,2 százalékot, a Softbank 2,1 százalékot gyengült.

A határidős részvényindexek jelen állása alapján mérsékelt mínuszban nyithatnak a tőzsdék Nyugat-Európában. A magyar piacon a Richterre lesz érdemes figyelni, miután egyik készítményére pozitív teszteredményekről számolt be ma reggel.

A mai nap legfontosabb eseménye egyértelműen Theresa May beszéde lesz a Lancaster House-ban, a brit kormány exkluzív londoni rendezvényközpontjában, ahol a kormánya Brexit-tárgyalási célkitűzéseit ismerteti a többi EU-tagállam londoni nagykövetei és brit kormánytisztviselők előtt. Az előzetesen ismertetett részletek szerint Theresa May leszögezi, hogy Nagy-Britannia nem csupán "részlegesen" távozik majd az Európai Unióból. Hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy London olyan feltételekre törekszik, amelyek a lehető legszabadabb kereskedelmet teszik lehetővé az EU-val. Ez utóbbi azért fontos kijelentés, mert a korábbi hírek arról szóltak, hogy a brit kormány a munkapiac szigorú korlátozása érdekében lemond a szabad árupiacról, vagyis Nagy-Britannia leválása az Európai Unióról erőteljes lesz.

Ma veszi kezdetét a Világgazdasági Fórum Davosban. Idén az ülés elnökségét megosztva a Bank of America, a Hewlett Packard Enterprise és a Royal Philips vezérigazgatói látják el. Az ülésen előtérbe kerülhetnek a kínai-amerikai kereskedelmi kapcsolatok, hiszen Xi Jinping, a kínai miniszterelnök beszél ma, aki egyébként az első kínai elnök, aki részt vesz a találkozón.