Kilőttek a magyar blue chipek 2017.04.12 09:43

Az elmúlt napokban az általános rossz piaci hangulat közepette a magyar blue chipek papírjait is adták a befektetők, az OTP és a Richter árfolyama is 2 százalékot esett a héten. Ma azonban visszatértek a vevők is a piacokra, a magyar nagybank árfolyama 1,3 százalékot, míg a Richter papírjai 1,5 százalékot emelkedtek.