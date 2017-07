A nap végéhez közeledve megütötték a DAX-ot (-0,3%) a befektetők, a napi csúcsáról közel 100 pontot esett a legfontosabb német részvényindex értéke. Ez többek között annak is betudható, hogy az euró dollár árfolyam továbbra is 1,17 felett van, ami rossz az exportorientált német vállalatoknak.

Jó a hangulat 2017.07.31 13:17

A nap második felében is kitart a jó hangulat a tőzsdéken, azon belül is a régiós piacok számítanak kiemelkedőnek, ugyanis a lengyel Wig20 1,2 százalékot, a cseh PX 0,4 százalékot, a BUX értéke pedig 0,3 százalékot emelkedett. Az emelkedést részben az is segíti, hogy az olaj árfolyama új csúcsokat dönt, a WTI típusú olaj árfolyama már 50 dollár felett is járt.