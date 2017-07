A Ryanair felvásárolná az Alitaliat

Az olasz légitársaság az Alitalia komoly pénzügyi gondokkal küzd, májusban speciális eljárás alá került a vállalat, tíz éven belül már másodszor. Az eljárás célja, hogy felülvizsgálják a társaság működését és ha kell, akkor teljesen átrendezzék a vállalatot, de az értékesítés és a felszámolás sem kizárt. Múlt hét péntekig egyébként tíz nem kötelező érvényű vételi ajánlat érkezett a társaságra, többek között az ír diszkont légitársaság, a Ryanair is benyújtotta ajánlatát.A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary azt nyilatkozta, hogy jó lépésnek tartják azt, hogy benne vannak a folyamatokban. O'Leary még júniusban azt állította, hogy ha befektetnek, akkor többségi részesedést akarnak szerezni az Alitaliában. Ezelőtt pedig azt nyilatkozta, hogy inkább együttműködnének az Alitaliaval, mint hogy megvegyék.A társaság részvényeinek árfolyama ma már 5,5 százalékos esésben is volt, ami annak tudható be, hogy komoly árháborúba keveredhet a vállalat, illetve a Brexit miatti bizonytalanságnak is szerepe van benne. Jelenleg 4,5 százalékos mínuszban van a papírok árfolyama, ennek ellenére idén még összességében közel 18 százalékos pluszban van.