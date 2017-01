Kilőtt a Tesco árfolyama 2017.01.10 10:40

Az Egyesült Királyság legnagyobb áruházlánca, a Tesco volt a nagy nyertese a karácsonyi időszaknak, legalábbis a versenytársaihoz mérten, miután a január egyig tartó 12 hét során a vállalat értékesítéseiből származó bevételek 1,3 százalékkal növekedtek. További jó hír volt a befektetők számára, hogy úgy tűnik két év után újra visszatért az infláció a Tesco polcaira, a vállalat 0,2 százalékos áremelkedésről számolt be a negyedévben. Azért a többi brit szupermárket lánc sem panaszkodhat, a négy legnagyobb áruházlánc mind a bevételeik növekedéséről számolt be, így például a Morrison árbevétele 2,9 százalékkal nőtt a negyedévben, míg az elemzők csupán 1,1 százalékos bővülésre számítottak. Ennek fényében a részvények is erősödésbe kezdtek, a Tesco és a Morrison 3,7 százalékot, míg a Sainsbury 1,9 százalékot emelkedett.