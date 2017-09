A Tesla vezére gőzerővel dolgozik azon, hogy egy újabb iparágat forgasson fel teljesen

Legyen olcsóbb az űrbe jutni!

Űreszközök pályára állítása egészen az elmúlt évtizedig állami vállalkozásnak tűnt világszerte, a szükséges óriási költségek és fejlesztési erőforrások miatt. Megszoktuk, hogy űrhajót vagy műholdat nagy országok nagy állami cégei állítanak pályára még akkor is, ha sok esetben az alapvető fejlesztéseket magáncégek végzik. A fejlesztési és kilövési költségek összehasonlítása nem könnyű, hiszen a legtöbb esetben egyedi fejlesztésekről és ritkán transzparens szerződésekről beszélünk. A kereskedelmi célú kilövések költségei még valahogy köthetők publikus listaárhoz, de az állami vagy hadiipari célú rakéták árait csak szorgos költségvetési kutakodással lehet kideríteni ott, ahol legalább ezek az adatok nyilvánosak.Az biztos azonban, hogy ha valakinek van egy innovatív ötlete a Földön, amely az űrben játszódna, hamar belefut abba, hogy a pályára állítás horribilis költségei megölhetik még a legjobb ötletet is.Elon Musk sokszor elmondott célja, hogy a SpaceX fejlesztéseivel a Föld körüli pályára állítás költségeitHa pedig ezek a költségek megtizedelődnek, megsokszorozódhat azon cégek száma, akik ötletüket a Föld körül tudják megvalósítani. Ezzel egy lassan növekvő iparág egy sokkal dinamikusabb növekedési pályára állhat.

A Formosat-5 műhold kilövése után sikeresen visszatér az első fokozat 2017 augusztus végén. A műholdat tajvani megrendelére állították pályára amerikai földről, Falcon 9-es hordozórakétával. Fotó: SpaceX

Musk egy elsőre egyszerűnek tűnő eredményre jutott a SpaceX megalapítása előtt: minden hagyományos kilövés során a hordozó rakéta teljes egészében megsemmisül, és ettől a költségek nem eloszthatók több kilövés során. Modelljében valami olyasmit szeretne megvalósítani, mint ami a hagyományos repülés során történik: egy gyors újratankolás és bepakolás után a repülőgép is újra képes repülni, így lehetne újra indítani a rakétákat is.Ehhez több kritikus fejlesztésbe kezdtek, amelyek ma már működő modellé álltak össze. A Falcon 9 típusjelű hordozórakétájukon csak két fokozatot alkalmaznak (hasonlóan az Ariane hordozóhoz). Ennek eredményeképpen a szétválasztási folyamatok egyszerűsödtek, a rakéta olcsóbb és megbízhatóbb lett a 3 fokozatú megoldásokhoz képest. Azonban mind a két fokozatba csak egyfajta, új fejlesztésű, Merlin típusú rakétamotort szerelnek be, ami szintén nagy lépés a költségcsökkentés felé szemben azokkal, akik más más rakétamotort alkalmaznak a két fokozatban.

A CRS-12-es jelű sikeres pályára állítás első lépése, 2017 augusztus elején. A CRS jelű küldetések a NASA által leszerződött ISS ellátmányt szállító Falcon 9-es "járatok". Fotó: SpaceX

A legnagyobb innováció azonban az, hogy a teljes első fokozatot (amely általában a legdrágább), üzemanyag tartállyal és a rakétamotorral együtt visszanyerik a pályára állítás után (alatt). Az első fokozat leválása valahol 100-200 km magasságban történik meg, amikor a rakéta 20-25 szeres hangsebességgel halad már. Ennél a sebességnél költséghatékony megoldással meg tudták oldani, hogy kismennyiségű rakéta üzemanyag felhasználásával a visszazuhanó "kéménycsövet" függőleges helyzetben lelassítsák, és egy, a tengeren elhelyezett teniszpálya méretű bárkára letegyék. Az első leszállások nem sikerültek hibátlanul, azóta azonban úgy tűnik, a technológia kiforrott . A második fokozat visszanyerését elvetették a túl nagy sebesség által okozott nehézségek miatt.A cég már bocsájtott fel olyan rakétát, ahol az első fokozatot korábbi repülésből nyerték vissza. Gwynne Shotwell, a cég elnöke egy konferencián beszélt arról, hogy már jelenleg is egy új rakéta költségének kevesebb mint feléért képesek egy már űrben járt első fokozatot újra hadrendbe állítani. A cég állítása szerint az idén szeptemberben fellövendő katonai műhold esetén lesz utoljára, hogy új gyártású (első fokozat) rakéta indul az űrbe:Ezzel azonban még nem érték el a tized annyi költségeket, további innováció szükséges. Az idei tavasz során felbocsájtott egyik műhold kilövése után például sikerült visszanyerniük a műholdat védő burkolatot is, sértetlenül. Ez a kicsi jelentéktelennek tűnő darab is 6 millió dolláros fejlesztési költségmegtakarítást eredményezhet majd, ha sikerül sorozatban újra felhasználni. A cég minden eszközzel elkötelezett a folyamatos innováció mellett, amely a napi élet minden területét áthatja. Gyakran elfordul, hogy saját fejlesztésbe vonnak olyan alkatrészeket, amelyet korábban külső szállító gyártott, de nem elég olcsón. Ilyen volt például a Dragon modul (a hasznos terhet szállító része a rakétának) hőszigetelő pajzsa is, amelyett belső fejlesztéssel töredék áron készítenek ma már, és a cég állítása szerint fejlettebb technológiával. A SpaceX managementje fokozatos árcsökkenést prognosztizál ahogy egyre nagyobb számban nyernek meg fellövéseket, a méretgazdaságosság növekedésével. Musk szerint akár a 6-7 millió dollár/felbocsájtás költségszintre is le fognak tudni menni, ami már eléri a jelenlegi költségek tizedét.

Az Irridium műholdas navigációs és kommunikációs rendszer egyik elemét sikeresen pályára állító Falcon 9-es visszatérő fokozata, már a landolás után. A kis megkormozódástól eltekintve a kéménycső sértetlenül áll a tengeri platformon arra várva, hogy visszaszállítsák a hangárba. Fotó: SpaceX

A cég jelenleg 22 tonnányi hasznos terhet tud alacsony Föld körüli és 8,3 tonnát geostacionárius pályára állítani, vagy 4 tonnát eljuttatni a Marsig (ilyen indítás azonban még nem volt). Készül a Falcon Heavy is, amely az Apollo programok során alkalmazott Saturn V rakéta után a Föld legerősebb hordózója lesz majd. Első repülése várhatóan 2018-ban várható, tesztelése a napokban valósult meg. Ez három darab egymás mellé állított Falcon 9 rakéta lesz, összesen 28 önálló hajtóművel. A tervek szerint mind a három első fokozat vissza fog térni épségben. Technológiai bravúr a javából.

A SES-10-es küldetésből visszatérő Falcon 9-es visszatérő fokozata, a sikeres leszállás előtt. Az első leszállási kísérletek során a dinamikus leszállásnál eldőlt a rakéta, amely hibát azóta sikeresen kijavítottak. A SES-10 egy európai gyártású kereskedelmi kommunikációs műhold, ahol először alkalmaztak már egyszer űrben járt első fokozatot a Falcon 9-en. Fotó: SpaceX

Lett-e "Földindulás" a SpaceX színre lépésével? Igen, nagyon is!

A SpaceX által konzekvensen hirdetett, és 2010-től hivatalosan is nyújtott pályára állítási költségek minden, már piacon lévő szereplőt erős árnyomás alá helyeztek. A pontos szerződéses árakat általában nem ismerjük, de a meghirdetett listaárak legalább 30%-os árcsökkentést jelentenek már most is a kereskedelmi műholdak fellővésénél. Az ezt a piacot domináló Arianespace (Ariane 5 hordozójával) felvette a kesztyűt, és meghirdette új, a SpaceX hatékonyságával vetekedő next generation hordozójának (Ariane 6) kifejlesztését, amely 2020 körül indulhat először. Hogy ez alatt az idő alatt mennyit tud letarolni a piacból a SpaceX, hamarosan kiderül. A kis műholdakat gyártó cégek is kérték az Európai Űrügynökséget, hogy támogassák egy új, olcsóbb európai rakéta fejlesztését. Az egyik legnagyobb geostacionárius műhold parkkal rendelkező üzemeltető, az Eutelsat jelezte, hogy az alacsonyabb pályára állítási költségek lehetővé teszik számára, hogy a "megmaradt" pénzt új generációs (már teljesen elektromos) műholdak kifejlesztésére tudja használni (és a SpaceX áraival megszorongathatja az ártárgyalások során az Arianaspace-t). A katonai műholdak pályára állítása Amerikában a Boeing és a Lockheed Martin közös vállalkozásának, az ULA (United Launch Alliance) monopóliuma volt az elmúlt legalább 10 évben, általában csillagászati összegekért. Közvetett árelemzések szerint egy-egy kilövés elérte a 300-400 millió dolláros költséget. Itt általában nem az ár, hanem a megbízhatóság és a nemzetbiztonsági kérdések voltak elsődlegesek, mostanáig.

Egy Ariane 5-ös hordozórakéta a kilővés előtt. A két kisebb oldalsó rakéta szilárd hajtóanyaggal, míg a fő rakéta folyékonnyal üzemel. A hasonló kinézet ellénre az évek során több, fokozatosan tovább fejlesztett altípus is készült. Fotó: Ariana Space

A SpaceX azonban nem hagyta érintetlenül ezt a területet sem, és 2015 májusától megkapták a lehetőséget amerikai katonai műholdak pályára állítására is.Nincsenek róla közvetlen adatok, de valószinűleg a kínai (Hosszú menetelés rakéták) és az orosz (Proton hordozók) kilövéseinek számát is befolyásolja a kereskedelmi piacra berobbant SpaceX által elhóditott ügyfelek növekvő száma.

Az Ariane 5-ös hordozórakéta 80-dik egymás utáni sikeres indulása a dél-amerikai Francia Guyanából, 2017 nyarán. Három műholdat állítottak sikeresen pályára a kilövés során. Fotó: Ariana Space

Fontos hangsúlyozni: nem a meglévő torta szeleteit osztják majd újra, hanem az egész torta mérete fog drasztikusan növekedni. Az iparági mozgás hasonló lehet, mint amikor az olcsó légitársaságok megjelentek, és olyanok is el tudtak utazni repülővel akik korábban nem engedhették ezt meg maguknak.

Mindenképpen érdemes minden olyan űrtechnikával foglalkozó céget alaposan szemrevételezni befektetés céljából, amely ki tudja használni a csökkenő kilövési árakat. Sok új cég megjelenésére is számítani lehet a jövőben, akik ma még csak tervezőasztalon számolgatnak.

Maradi István,

okleveles villamosmérnök

Az valószínűleg nem várható továbbra sem, hogy a nagyhatalmak a katonai műholdjaik fellövését egymás rakéta hordozó technológiájára bíznák a jövőben, de a kereskedelmi műholdak piaca is hatalmas tér a növekedésre.A fejlesztési ütem, amit a SpaceX diktál hatalmas, és ez tükröződik az éves kilövési ütem fokozatos emelkedésében is. A cégben nincs állami tőke, viszont több nagy nevű vállalkozás (például a Google) is beszállt a tulajdonosok közé, hogy a következő évek tőkehelyzete stabil legyen a fejlesztések folytatásához. Musk szerint a cég nem megy a tőzsdére addig, amíg a Mars elérése meg nem történik. És ha rajta múlik, ez (azaz a Marsra szállás ) meg is történik. A SpaceX kedvelők által üzemeltetett SpaceX Now nevű oldalon érdekes statisztikákat találhatunk az eddigi és a várható kilövésekről.A szerző korábbi cikke az elektromos autók töltése témájában: