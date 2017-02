A Teslára figyel ma este a fél világ

Elszállhattak a nyereséges negyedévvel kapcsolatos remények

Az már kiderült, hogy Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója hiába ígérte azt még tavaly októberben is, hogy 2016-ban 80-90 ezer autót értékesítenek majd, ezt nem sikerült elérnie a vállalatnak. Az évet ugyanis 76 230 eladott autóval zárta az amerikai autógyártó végül, ami nagyrészt a vártnál jóval gyengébb negyedik negyedévnek volt betudható, az év utolsó három hónapjában ugyanis az eggyel korábbi negyedévhez képest közel 11 százalékkal kevesebb, csupán 22 200 Tesla talált gazdára, ebből 12 700 Model S, 9 500 pedig Model X volt.

Komoly tétje van annak egyébként, hogy milyen negyedéves számokkal rukkol elő a Tesla, illetve ami még ezeknél is sokkal fontosabb, milyen új információkat és várakozásokat oszt meg a cég menedzsmentje. Hogyha sikerül a befektetőknek a Tesla jövőjébe vetett hitét megerősíteniük, akkor könnyen elképzelhető, hogy a jelenlegi árszintről új történelmi csúcsra emelkedik majd az elektromos autógyártó árfolyama rövidtávon.

A vártnál gyengébb értékesítési adatok hatására szinte biztos, hogy Musk azt az ígéretét sem tudta betartani, hogy 2016 negyedik negyedévét nyereséggel zárja majd a Tesla.Az elemzői konszenzus szerint egyébként a Tesla 43 centes egy részvényre jutó veszteséget érhetett el 2016 utolsó három hónapjában.A Tesla először tesz közzé negyedéves beszámolót azóta, hogy felvásárolták a SolarCityt, amely azt megelőzően masszívan veszteséges volt és az árfolyama is hatalmasat zuhant pár hónap leforgása alatt. Sokan ellenezték ezt az üzletet a Tesla részvényesei közül, volt, aki be is perelt a vállalatot a lépés miatt.És az is érdekes lesz, hogy a SolarCity önálló divízióként működik-e majd tovább a Teslán belül, vagy a Tesla Energy része lesz.Januárban a Tesla partnerével, a Panasonic-kal hivatalosan is megkezdte az új akkumulátorcelláinak tömeggyártását a Gigafactoryben. Ezeket egyelőre a Powerwall 2 és a Powerpack 2 energiatárolásra alkalmas eszközökben alkalmazzák, de 2017 közepétől az itt gyártott akkumulátorcellák, illetve az azokból előállított akkumulátorcsomagok kerülhetnek majd bele a Model 3-ba is. És hogy miért olyan nagy szám ez? Musk elmondása szerint az általuk előállított akkucellák energiasűrűsége a legnagyobb a világon, míg az 1 kWh-ra vetített akkumulátorkapacitás előállítási költsége a legalacsonyabb. Tehát a fejlesztéseknek és a tömegtermelésnek köszönhetően olcsóbban tudnak akkumulátort gyártani, vagyis azt a komponenst, amely egy elektromos autó előállítási költségének durván 35-50 százalékát adja. Éppen ezért nagyon fontos lesz minden olyan információ, amely a Gigafactoryvel kapcsolatos.A Tesla nemrég bejelentette, hogy egy hétre felfüggeszti a termelést kaliforniai üzemében, a gyártósort ugyanis fel akarják készíteni a Model 3 előállítására. A leállásnak köszönhetően a vállalat már februárban megkezdheti az új modell tesztváltozatainak gyártását. Tehát a jelek szerint a Tesla korábbi ígéretével összhangban valóban megkezdheti a Model 3 gyártását 2017 közepéig, illetve a szállításokat 2017 végén. Ez pedig egyrészt azért jó hír, mert az amerikai gyártónak korábban rendszeresen gondjai voltak a saját maga által szabott szűk határidők betartásával, így sokan most is arra számítottak, hogy a Model 3 gyártása és szállítása is késni fog. Másrészt pedig azért, mert a Model 3-nak meghatározó szerepe lesz a tervek szerint abban, hogy a Tesla teljesítse a 2018 végére kitűzött célját, az éves 500 ezer darabos értékesítést.Nagyon fontos lesz az is, hogy milyen várakozásokat fogalmaz a Tesla vezetése az alábbiakkal kapcsolatban: