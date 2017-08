A végén még tényleg elektromos repülőgépeket gyártanak Magyarországon

A vállalat a világon először fejlesztett ki kompozit anyagokból készülő kétüléses repülőgépet, amely műrepülésre alkalmas, valamint kifejlesztett egy olyan gépet is, amely nem kerozinnal, hanem benzinnel működik, és szintén kompozit anyagból készült; így alacsonyabb a környezetterhelése és fenntartási költsége, mint más gépeknek.Boros László ügyvezető igazgató kiemelte: első ütemben egy 2000 négyzetméter alapterületű összeszerelő-üzemet, illetve irodaépületet alakítanak ki. A következő ütemben egy 6000 négyzetméteres kompozitüzem is épül. A magyar kormány a beruházáshoz 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad. A létesítmény - hangsúlyozta Boros László - legkevesebb 105 embernek ad majd munkát, évente pedig minimum 200 repülőgépet fog gyártani.Boros László az MTI-nek elmondta: az első ütem kivitelezése szeptemberben indul, és a tervek szerint 2018. április végére elkészül. A repülőgéptörzsek gyártására és felületkezelésére szolgáló kompozitüzem a jövő év végére épülhet fel. Mint megismételte, várakozásaik szerint a Siemens innovációjának eredményeképpen hamarosan megjelenhet a piacon a repülőgép elektromos változata is. Boros László kitért arra is, hogy termékeik elsődleges piaca az Egyesült Államok és Kína. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere az eseményen arról beszélt, hogy beruházás ideális lehetőséget teremt a baranyai megyeszékhely és térsége számára. A városvezető szerint a Magnus Aircraft a hamisítatlan magyar tudásra, innovációra és korszerűsítési hagyományokra épít.