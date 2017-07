A vezető autógyártók egyszerre könyörögnek enyhítésért

A kínai kormány legfrissebb tervei szerint 2025-re az értékesített járművek 20 százalékának elektromos vagy hibrid meghajtással kéne rendelkezni, ezt a szintet pedig 2018-tól fokozatosan szeretnék elérni.Az autógyártó szövetségek viszont összefogtak és fellebbezést nyújtottak be a kínai kormány részére. A benyújtott kérvény tartalmazza, hogy a kitűzött dátumig nem megvalósítható a kínai kormány terve és ha nem változtatják meg, az súlyos gondokat okozhat az autógyártóknak. Szerintük az a minimum, hogy eltolják a határidőt, de további enyhítéseket is szeretnének.A június 18-án keletkezett levelet több nagy autógyártó szövetség is aláírta, a három nagy amerikai autógyártót tömörítő American Automotive Policy Council (AAPC), az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA), a Japán Autógyártók Szövetsége (JAMA) és a Koreai Autógyártók Szövetsége (KAMA). Az autógyártók együtt kívánnak fellépni és a levélben hat módosítási javaslatot tettek a kínai kormány által kitűzött célok elérését figyelembe véve. Azt is szeretnék, hogy Kína csökkentse a kitűzött büntetéseket, amit akkor kapnának, ha nem érik el kvótát.Az autógyártók egyenlőséget is szeretnének a helyi és a külföldi elektromos autó és akkumulátor gyártók között az állami támogatásokat illetően, amit egyelőre nem élveznek. Szerintük ez a kínai kormány által kitűzött kvótacélok elérését is megnehezíti.