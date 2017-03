A világ első tőzsdei cége: a Holland Kelet-indiai Társaság

A világ első tőzsdei cége

A 17. század a kereskedelmi társaságok évszázada volt. A kereskedelmi társaságok megosztották a kockázatot, és persze nagyobb tőkével rendelkeztek, mint az egyes kereskedők külön-külön, így gyorsan a befektetők kedvenceivé váltak.Az 1600-as években a holland társaságok többet foglalkoztak az egymás közötti versengéssel, mint az Ázsiában monopóliummal rendelkező Portugálokkal, vagy a tengeren egyre dominánsabb britekkel. Ez aggodalommal töltött el, egy a városi rétegből kiemelkedett politikust, Johan van Oldenbarnevelt, aki el tudta érni a németalföldi országgyűlésen, hogy alapítsák meg a Holland Kelet-indiai Társaságot.A társaság 64 tonna aranynak megfelelő alaptőkével jött létre, befektetői eleinte városok voltak, de később gazdag kereskedők, kézművesek, szobalányok, sőt prédikátorok is vásároltak a vállalat részvényeiből. A társaság az országtól monopóliumot kapott az Ázsiával folytatandó kereskedelemre, de többek között ahhoz is joga volt, hogy háborút indítson, egyezményeket írjon alá, településeket alapítson, tehát kvázi a társaság önálló államként viselkedhetett.A Holland Kelet-indiai Társaság részvényeit kezdetben az utcán és kávéházakban árusították, de hamarosan az üzletkötés az 1611-ben alapított amszterdami tőzsdére tevődött át. A részvények kezdetben névre szóltak, tulajdonosuk felelőssége korlátlan volt.

A Holland Kelet-indiai Társaság fénykora és bukása

Aki a tengereken uralkodik, uralkodik a kereskedelmen is. Aki a kereskedelmen uralkodik, azé a világ minden gazdagsága, tehát maga a világ

A világ első tőzsdéjének a hanyatlása

A Holland Kelet-indiai Társaság szédületes lendülettel terjedt szét Ázsiában. 1619-ben Pieterszoon Coen, a társaság akkori vezetője megalapította a mai Jakarta városát, a 17. század első felében pedig szinte teljesen monopolizálta a keleti fűszerkereskedelmet. Gyarmatai közé tartozott Indonézia nagy része, így Srí Lanka, Malájzia, de még egy japán város, Hirado is.A század első felében több mint 400 ezer, második felében pedig már kétszer ennyi holland forint volt a bevétele, miközben adót szinte egyáltalán nem fizetett. Bár fő profilja a kereskedelem volt, története során több mint egymillió utast szállított Ázsiába, többet mint az összes többi európai ország együttvéve!! A legfontosabb szállított áruk a fűszerek voltak, de behozott a térségből teát, kávét, kagylót, bambuszt és gyapotot is. Csúcspontján a társaság százhatvan hadihajóval, hajónként 30-60 ágyúval, harmincezer katonával és 25 ezer munkavállalóval rendelkezett. Ahogy Walter Raleight fogalmazott 1617-ben:Részvényeseinek hatalmas, 22-40, olykor azonban 75 százalék osztalékot fizetetett, azonban némi feszültség adódott abból, hogy ezt gyakran nem pénzben, hanem a megmaradt készletekből, így például nyersanyagokban, vagy fűszerekben fizették ki. A részvények árfolyama a kezdeti 100 holland forintról 1607-re már 200 forintig, 1630-ra 400 forintig, majd 1720-ra egészen 1100 forint fölé emelkedtek.A hanyatlás a 17. század végén kezdődött, ami részben annak volt betudható, hogy akkoriban Hollandiában volt a legalacsonyabb a tőkeköltség a világon (évi 4 százalék volt a holland állampapírok hozama), így a vállalat nem csak a növekedését, de a működését is nagyrészt hitelből finanszírozta, ami előbb-utóbb a cég túlzott eladósodottságához vezetett. Persze az sem elhanyagolható tényező, hogy a 18. század végén már az elkényelmesedés, és a túlzott bürokratizálódás következtében már végleg nem tudtak lépést tartani az angolokkal, akik a francia háborúk kezdetétől sorrá foglalták el a társaság gyarmatait.A végső döfés 1798-ban jött, mikor a holland népképviselet végleg megszüntette a Holland Kelet-indiai Társaságot, a megmaradt gyarmatait pedig az állam sajátította ki.A legenda szerint kezdetben egy tengerparti fűzfa alatt találkoztak a kereskedők, hogy különböző országokban vert pénzekkel, a kikötői raktárakban heverő vagy a hajók gyomrában levő árukra szóló utalványokkal, jelzáloglevelekkel és váltókkal kereskedjenek. Amikor a Holland Kelet-indiai Társaság az első részvényeket 1602-ben kibocsátotta, már külön csarnokban folyt a kereskedés.A 17. század fordulóján, Antwerpen spanyol elhódítását és a hollandok Scheldt folyó parti blokádját követően a Holland Köztársaság tudhatta magáénak Európa vezető gazdaságát. A gyarmatokból származó óriási haszon Hollandiát "Európa bankárjává" tette. A nemzetközi pénzforgalom központjává pedig Amszterdam vált.A befektetők gyorsan elkezdték kiaknázni a Holland Kelet-indiai Társaság részvényei nyújtotta üzleti lehetőségeket és megkezdődtek a spekulációk is. A világon például itt lehetett először határidős ügyleteket kötni, de az amsterdami tőzsdéhez kapcsolódik a világ első medvepiaca is, sőt itt volt először, hogy korlátozták volna a short ügyleteket (1623).A probléma ott kezdődött, hogy a Holland Kelet-indiai Társaság és a Nyugat-indiai Társaság kívételével nem voltak a tőzsdén más nagyobb súlyú papírok. Az alacsony kamatok következtében igaz, hogy a finanszírozás olcsóbb volt, de a nyomott államkötvényhozamok miatt rendes kötvénykereskedelemnek esélye sem volt kialakulni az amszterdami tőzsdén. Egy idő után pedig a befektetők a nagyobb hozam reményében inkább a francia és az angol piacon fektették be a pénzüket.Egy másik ok, ami közrejátszhatott a lejtmenet elindulásában, hogy az amszterdami tőzsdén havi jegyzéssel lehetett értékpapírokat vásárolni, míg Londonban nem csak a kötvényeket regisztrálták napon belül, de az értékpapírok is akár naponta többször gazdát cseréltek, így a tőzsde forgalma is jóval nagyobb volt.Persze a gazdaságtörténészek között rengeteg a vita arról, hogy pontosan mi játszhatott szerepet abban, hogy London néhány évtized alatt elvette Amszterdamtól a világ vezető pénzügyi központjának a szerepét, de az biztos, hogy az sem segített, hogy a napóleoni háborúk (1799-1815) és a francia megszállás után Hollandia elveszítette a gyarmatainak a nagy részét, így Európán belül mind a gazdasági, mind a politikai súlya is igencsak visszaesett.