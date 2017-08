A világ legerősebb gazdasága megmenekülhet a nyugdíjkatasztrófától, de tragikus áron

Gains in life expectancy have stalled. That's bad news for most people, but a grim bright spot for pensions. https://t.co/HdS3yPvifG pic.twitter.com/YUn9qlgYAD — John Tozzi (@jtozz) August 8, 2017

2015-ben fordult elő először ebben az évszázadban, hogy a halálozási ráta, vagyis az életkorral korrigált halálozási aránya emelkedett volna az Egyesült Államokban. És az elmúlt két évben legalább 12 amerikai nagyvállalat a Verizontól a General Motorsig mondta azt, hogy a halálozási mutatók javulásának megtorpanása miatt csökkenhetnek a jövőbeli nyugdíjkötelezettségei. A Lockheed Martin például nem kis összeggel, 2015-ben és 2016-ban összesen 1,6 milliárd dollárra módosította lefelé a várható nyugdíjkötelezettségeit a legutóbbi éves jelentése alapján.A halálozási trendeknek csak kis súlyuk van, amikor az amerikai vállalatok azt számolják, hogy mennyivel tartoznak majd jövőbeli nyugdíjasaiknak. Az olyan tényezők, mint az eszközhozamok, a fizetések szintje és az egészségügyi költségek szintén befolyásolják. A tény, hogy az amerikai cégek olyan komolyan figyelembe veszik a halálozási ráták megtorpanását, hogy emiatt ténylegesen módosítják számaikat, mutatja, hogy mennyire nagy változások vannak az amerikai folyamatokban.Egyelőre nem világos, hogy miért állt meg a halandóság javulása, különösen ami bizonyos demográfiai csoportokat érint. A társadalom középkorú rétegeinél figyelték meg a halálozási ráták növekedését, ami mögött az öngyilkosságok, a drogtúladagolás és az alkohol állhat.Ha nincs háború vagy járvány, akkor szokatlan a várható élettartam csökkenése és aggasztó folyamat. A halandóság csak a jéghegy csúcsa - mondja a Bloomberg által megkérdezett demográfiai szakértő. Valójában nagyon sok életkörülmény tükröződik benne. Különösen akkor, ha a többi fejlett országtól elváló folyamatról beszélünk.Az 50 év feletti amerikaiak halálozási rátái átlagosan évente 1 százalékkal javultak 1950 óta, bár az egyes évek között akadtak nagy eltérések. 2000 és 2009 között úgy tűnt, hogy a felgyorsul a javulás, évente 1,5-2 százalékos volt a javulás, de ez nem tartott sokáig. 2010 és 2014 között már csak évente fél százalékos volt a javulás.Az 1970-es években egy 65 éves amerikai arra számíthatott, hogy még 15,2 évig él átlagosan, vagyis kicsivel túléli a 80. születésnapját. 2010-ben a 65 évesek arra számíthattak, hogy megérik a 84. életévüket is. De 2010 és 2015 között már mindössze 4 hónappal emelkedett a várható élettartam.2014-ben az aktuáriusok közössége 2000 óta először frissítette a halálozási tábláikat, hogy a megelőző években jelentősen javuló mutatók tükröződjenek. Két fontos tényezőt vesznek figyelembe a halálozási ráták becslésénél: egyrészt a jelenlegi várható élettartamot, másrészt azt, hogy ez hogy változhat a jövőben az orvosi kezelésekkel, a dohányzási vagy az elhízási trendekkel. Ennek tükrében pedig a nagyvállalatok is felülvizsgálták a nyugdíjfizetési kötelezettségeiket, mert arra számíthattak, hogy a dolgozóik tovább élnek.De most úgy tűnik, hogy ezek a feltételezések túlságosan optimisták voltak a halálozási ráták alakulásával kapcsolatban. Ahogy a javulás megállt, az elmúlt két évben az amerikai vállalatok sorra módosították lefelé a nyugdíjkötelezettségeikre vonatkozó várakozásaikat. Minden más változatlansága mellett 1,5-2 százalékkal csökkenhetnek a vállalatok jövőbeli nyugdíjkötelezettségei a becslések szerint.A halálozási ráták javulásának megtorpanása nem egyedülálló trend az Egyesült Államokban. Kanadában és Nagy-Britanniában hasonló folyamatokról számolnak be 2011 óta.