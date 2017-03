A Volkswagen 15 ezer autót vásárol vissza hetente

Európában is sokan kártérítést akarnak

Mindez pedig azért lehet érdekes, mert a német bíróságok ítéletei akár precedens értékűek is lehetnek, így a Volkswagent más bíróságok is elmarasztalhatják a jövőben, komoly plusz költségeket róva ezzel a gyártóra.

A Volkswagen 2,9 milliárd dollárért vásárolt vissza közel 138 ezer olyan járművet Amerikában, amely érintett a dízelbotrányban. A következő hónapokban az akció folytatódik, további 5,86 milliárd dollárt költenek majd visszavásárlásokra, amely több mint 323 ezer járművet érint majd. Egy az ügyre rálátó forrás arról számolt be, hogy gyorsan halad a német autógyártó a vállalásának teljesítésével, heti 15 ezer autó kerül ugyanis visszavásárlásra vagy szűnik meg a járműre vonatkozó lízingszerződés.A Volkswagen korábban azt vállalata, hogy 10,03 milliárd dollárt költ arra, hogy visszavásárolja a dízelbotrányban érintett autókat és kompenzálja a gépkocsi-tulajdonosokat. Emellett 4,7 milliárd dollárt fordít a túlzott károsanyag-kibocsátást visszafogó programokra és a zéró emissziós autók infrastruktúrájának fejlesztésére. Ezekhez az összegekhez ráadásul hozzáadódtak még a különböző büntetések és kártalanításra fordított milliárdok, így a dízelbotrány végösszege meghaladta a 25 milliárd dollárt az Egyesült Államokban. Drága kaland volt, mondhatnánk, de a jelek szerint az ügynek még koránt sincs vége.Nemrég írtunk arról , hogy annak ellenére, hogy a cégcsoport vezetése megállapodott az amerikai hatóságokkal, a KBA rábólintott az ügyben érintett járművek tervezett átalakítására és pörögtek az eladások 2016-ban, a Volkswagen még messze van attól, hogy maga mögött hagyja a dízelbotrányt.Európában ugyanis már tavaly felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint az ügyben érintett amerikai ügyfelek látványosan jobban jártak, mint európai társaik, ezért el kell érni, hogy a cégcsoport hasonló kártérítést fizessen Európában is, illetve ne ússza meg a büntetéseket sem, amiért félrevezette a vásárlókat. Ezekre a követelésekre sokan csak legyintettek, mondván, a német autógyártóknak olyan erős a lobbiereje, hogy nem lesz semmi a Volkswagen elszámoltatásából a kontinensen.Ehhez képest Németországban már két olyan ítélet is született, amely kártérítésre kötelezte a Volkswagent amiatt, hogy szoftver segítségével manipulálta az emissziós tesztek eredményeit.