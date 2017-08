A Volkswagennek fájhat majd nagyon az elektromos autó kvóta

Szinte mindenki megmozdult

A kínai kormány nagyon komolyan veszi az elektromos autózás elterjesztését, legújabb tervük szerint 2025-ben már az országban értékesített járművek ötöde alternatív meghajtású lesz. Ezt a szintet 2018-tól fokozatosan szeretnék elérni egy kvótarendszer segítségével, így az országban jelen lévő autógyártóknak már azzal kell számolniuk, hogy jövőre a teljes értékesítésükön belül a részben vagy teljesen elektromos autóknak 8 százalékos részarányt kell képviselniük. A tervezett kvótarendszert nagyon sok támadás érte, több autógyártók és szakmai szervezet is jelezte, hogy az abban meghatározott eladási részarányok túl magasak, illetve az egész rendszer bevezetésével várni kéne még legalább egy évet. Részben ezeknek a támadásoknak a hatására még nem dőltek el a kvótaszámok, a végleges értékeket a napokban tehetik közzé.A FAZ most a tervezett kvótarendszerrel kapcsolatban arról írt, hogy a német autógyártók közül a Volkswagennek fájhat majd a legjobban kínai kormány lépése, hiszen közel 4 millió autót értékesített az országban tavaly és ennek csak elenyésző része volt részben vagy teljesen elektromos. Nem véletlen, hogy a gyártó bírálta a tervezett kvótarendszert és egyúttal jelezte, annak bevezetésére és az értékesítési részarányok mértékének növelésére túl gyorsan kerül sor.A Volkswagen helyzetét ráadásul az is ronthatja, hogy hiába gyártanak és értékesítenek elektromos autókat helyi partnerükkel, a First Automotive Works-szel (FAW) együttműködve, mivel kisebbségi tulajdonosok a közös vegyesvállalatukban, a jogszabálytervezet nem teszi majd lehetővé, hogy elszámolják ezeket az autókat a kvótarendszerben.A német luxusautó-gyártók, a Mercedes és a BMW sokkal jobb helyzetben van a lap szerint, ugyanis lényegesen kevesebb alternatív meghajtású autót kellene értékesíteniük a jövőben annak érdekében, hogy teljesíteni tudják a kvótarendszer követelményeit.Ez egyébként elemi érdeke az autógyártóknak, hiszen abban az esetben, hogyha elmaradnak az előírásoktól, komoly pénzbüntetésekre és a belsőégésű motorral szerelt járműveik típusengedélyének bevonására is számíthatnak.Az autógyártó szövetségek már korábban összefogtak és fellebbezést nyújtottak be a kínai kormány részére. A benyújtott kérvény tartalmazza, hogy a kitűzött dátumig nem megvalósítható a kínai kormány terve és ha nem változtatják meg, az súlyos gondokat okozhat az autógyártóknak. Szerintük az a minimum, hogy eltolják a határidőt, de további enyhítéseket is szeretnének.A június 18-án keletkezett levelet több nagy autógyártó szövetség is aláírta, a három nagy amerikai autógyártót tömörítő American Automotive Policy Council (AAPC), az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA), a Japán Autógyártók Szövetsége (JAMA) és a Koreai Autógyártók Szövetsége (KAMA). Az autógyártók együtt kívánnak fellépni és a levélben hat módosítási javaslatot tettek a kínai kormány által kitűzött célok elérését figyelembe véve. Azt is szeretnék, hogy Kína csökkentse a kitűzött büntetéseket, amit akkor kapnának, ha nem érik el kvótát.Az autógyártók egyenlőséget is szeretnének a helyi és a külföldi elektromos autó és akkumulátor gyártók között az állami támogatásokat illetően, amit egyelőre nem élveznek. Szerintük ez a kínai kormány által kitűzött kvótacélok elérését is megnehezíti.