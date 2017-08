A Waberer's teljesítette a vállalását - Javában zajlik a Link integrációja

Fókuszban az első félév eredményei

Új információk a Link integrációjáról

A Waberer's IPO-ja után két héttel sikeresen lezártuk a lengyel fuvarozási cég, a Link felvásárlását, vagyis teljesítettük azt a vállalásunkat a befektetőink felé, amelyet a kibocsátási időszakban vállalatunk

A gyorsan realizálható előnyök között szerepel a beszerzés és a kontrolling központosítása. Előbbi esetében a Waberer's csoport méretéből fakadó erősebb alkupozíció előnyét kívánják kihasználni.

A középtávú szinergiák között megtalálható az értékesítés központosítása és az IT-integráció.

Milyen szinergiára számít a menedzsment?

A Waberer's menedzsmentje a sajtótájékoztató első részében ismertette a vállalat első féléves eredményét, illetve a jövőre vonatkozó várakozásait, ezekkel részletesen ma reggel megjelent cikkünkben foglalkoztunk.- emelte ki Lajkó Ferenc. Majd hozzátette, hogy ezt követően azonnal munkához láttak, megkezdődött a Link beolvasztása a cégcsoportba, illetve személycserét hajtottak végre a Link igazgatótanácsában.A menedzsment komoly potenciált lát a Link akvizíciójában, amely több részből tevődik össze:A mostani eseményen nem esett róla külön szó, de a Waberer's menedzsmentje korában nem csak a vízióját osztotta meg a Linkkel kapcsolatban, a kibocsátási prospektusban konkrétumok is szerepeltek arra vonatkozóan, hogy milyen típusú és várhatóan mekkora mértékű szinergiahatásokat eredményez a lengyel cég felvásárlása idén és a következő években.A Waberer'snél úgy látták, hogy annak köszönhetően, hogy ők a piac legnagyobb szereplői, nagyon jó alkupozícióval rendelkeznek a beszállítóik irányába, amely a Link felvásárlásának követően tovább erősödhet. Ennek köszönhetően ugyanis olcsóbban szerezhetik be például az üzemanyagot, vagy a működéséhez szükséges egyéb eszközöket. A Waberer's az egyesített járműjavításnak és karbantartásnak köszönhetően megtakarítást érhet el a javítási és karbantartási költségeken is, illetve a tranzitköltségeken is spórolhatnak. Ezeken kívül a menedzsment számol a flottabővítésből származó bevételi szinergiákkal is. Továbbá azzal, hogy hatékonyabban fogják működtetni a Linket, amelyben fontos szerepe lehet a Waberer's saját IT-rendszereinek is.A várakozások szerint a Linknek köszönhetően az EBITDA szinergia értéke 1,5-2 millió euró közelében lesz 2017-ben. Érdemi szinergiahatás először 2018-ban jelenhet meg, ekkora ugyanis lezárul a Link cégcsoportba integrálása. Így a várakozások szerint jövőre már durván 5 millió euró szinergia érhető el az EBITDA szintjén.

Nem lesz idén több akvizíció

Lajkó Ferenc újságíró kérdésre ismét elmondta, amit korábban már többször hangsúlyoztak, idén már nem terveznek újabb felvásárlást, ugyanis a Link megvétele elég tennivalót jelent majd a számukra. Illetve jelezte azt is, hogy a következő években viszont sor kerülhet újabb akvizíciókra és nem csak fuvarozó cégeket keresnek, hanem olyan vállalatokat is, amelyek a szerződéses logisztika területén működnek.