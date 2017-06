Adj el mindent, és élvezd a nyarat!

Árazás: Még nincsen túlértékeltség a jelenlegi S&P árazásoknál, azonban szerintük ez nem a legjobb rövid távú beszállási pont.

Szezonalitás: Az S&P gyakran tavasszal emelkedik nagyot, majd nyáron konszolidálódik.

Szentiment: A piaci hangulat indikátoruk a "mánia" tartományban van 2017 januárja óta.

Kongresszus: A befektetők számítanak a vállalati adókulcs csökkentésére, de ez valószínűleg csak 2018-ban lesz esedékes.

Gazdasági lassulás: Az amerikai GDP növekedés megállt két százalék körül, míg az infláció két százalék alatt van.

Múlt hét pénteken közel két százalékot esett a Nasdaq részvényindex értéke, ami magával rántotta az ázsiai és az európai részvénypiacok többségét is, így elmondható, hogy az utóbbi pár napban elromlott a nemzetközi hangulat. Tegnap tovább folytatódott az esés az amerikai részvénypiacokon, az egyedi részvények között az Apple-papírok árfolyama már négy százalékos esésben is volt. Mindez már az előszele lehet annak, amit a Deutsche Bank stratégája David Bianco állít, miszerint az amerikai részvénypiacon az S&P 500 következő öt százalékos mozgása nem egy új csúcsdöntéssel, hanem eséssel végződhet.A Deutsche Bank eszközkezelő csapata szerint a rali sebezhetővé vált és nagy a bizonytalanság az amerikai Kongresszus döntéseivel kapcsolatban is, ezért a részvényindex értéke szerintük rövid távon nem emelkedik tovább. Az amerikai jogalkotók valószínűleg átláthatóan és egyszerűen csökkentik majd a vállalati adókat, de egyelőre nem teljesen tiszta, hogy mikor lépnek életbe a változások, valószínűleg csak az augusztusi szünet után lesz kézzelfogható eredmény.A bank stratégái éppen ezért csökkentik a részvényallokációt 70 százalékról 60 százalékra és öt olyan okot is felsoroltak, amivel indokolják a lépésüket: